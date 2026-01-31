即時中心／連國程報導

新竹縣新湖分局湖口派出所兩名員警吳念庭、戴晨宇日前執行勤務，行經高工路時發現一輛自小客車違規行駛路肩，還在警車後方持續閃爍遠光燈示意，員警停車後上前關心，駕駛焦急表示，他的太太即將臨盆，羊水已破，怕延誤送醫會有風險。員警見副駕駛座的陳姓孕婦神情痛苦、情緒不安，立刻鳴警笛開道，讓她順利抵達醫院待產，陳女昨（30）日與先生一同回派出所，向兩名員警致謝。

由於高工路一帶目前實行施工封閉，車程長達36分鐘，警方鳴笛開道後，僅花17分鐘就讓陳女平安抵達醫院。警方表示，在員警協助之下，駕駛夫婦原本焦急的情緒也逐漸平緩。陳女及她的丈夫也對警方表達感激，直言若非兩位員警開道，後果難以想像。

快新聞／孕婦臨盆送醫遇道路施工！員警鳴笛開道護送

湖口派出所員警協助鳴笛開道護送孕婦就醫，夫妻倆回警局致謝。（圖／警方提供）

新湖分局表示，警察不僅肩負治安與交通責任，更是民眾在危急時刻最可靠的依靠。未來警方也會持續守護民眾生命安全。





原文出處：快新聞／新竹孕婦臨盆送醫遇道路施工！員警鳴笛開道護送

