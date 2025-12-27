新竹學生怨校慶沒準備好出包 高虹安竟親自暖心回應

新竹市磐石中學25日舉辦62週年校慶，新竹市長高虹安到場祝賀，然而表演活動進行時，麥克風突然沒有聲音，有學生事後在社群平台Threads發文，抱怨學校準備不足，沒想到意外釣出高虹安親自回應，強調學生表現很穩，該改進的是活動流程而非學生的努力，獲得網友大讚暖心、高情商。

高虹安在磐石中學校慶致詞。(圖/新竹市府官網)

磐石中學25日舉辦校慶活動，由於校慶適逢聖誕節，活動兼具感恩與靈性，包含校慶感恩彌撒、慶典大會、創意園遊會及社團成果表演，並由剛獲得特優的磐石混聲合唱團演出揭開序幕。高虹安也到場參與這場校園盛事。

不過活動結束後，有學生在社群平台Threads發文，抨擊學校事前準備不足。該名學生表示，學校讓指揮老師在市長有來的重大活動上裝麥克風的電池給大家看，質疑為什麼一開始不準備好，為什麼要在表演當下才讓學生試音。該發文引發其他網友討論，有人留言認為事前準備很重要，也有人質疑難道沒有備份的電池，學生則回覆是麥克風沒裝電池。

高虹安與磐石中學學生合影。(圖/新竹市府官網)

該篇抱怨發文被高虹安在網路上看到，她親自留言回覆學生，表示看到留言了，表演前才試音真的很考驗心臟強度，這一點市府和學校沒有準備好，對學生說聲抱歉。高虹安也在留言中強調，她在現場看學生們的表現還是很穩，現場完全看不出慌亂，這是實力不是運氣，該改進的是活動流程，不是學生的努力，這點會記住。

高虹安的暖心留言也引來網友朝聖，有網友認為市長對略有情緒性言論的回覆很有情商，也有人說市長太暖了，還有網友表示，「親自留言94暖」。

