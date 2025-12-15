新竹客運退出苗栗！公路局「12條減至9條」 元旦上路

苗栗縣的公共交通系統即將發生重大變化。由於新竹客運因營運策略考量，自113年9月15日起停止營運苗栗縣內的多條公車路線，原由亦捷科際客運服務的12條路線將於明年1月起整併為9條，並由苗栗客運公司接手。此舉旨在確保苗栗地區的公共運輸服務不會中斷。

苗栗縣政府指出，原有的12條路線中，5660班次已於日前停駛，而5668班次則減班至0班次，5667班次每日僅運行2班，搭乘率低。為了提升運營效率，公路局建議民眾搭乘5669班次。此外，為了維持民眾的通勤需求，縣府表示會協調其他客運業者提供必要的支援，以避免影響民眾的乘車權益。

苗栗客運公司接手的9條路線包括5655、5656、5657等，行駛動線與原本的路線相同，班次方面將比照原亦捷公司服務的班次，確保交通不中斷。詳細的班次時刻表及無障礙服務可透過公路客運即時動態資訊網或ibus app查詢。

