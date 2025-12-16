【商家指南推廣專題】

圖片由首席律師事務所提供

面對陌生的法律程序，不管是家事離婚或民事、刑事案件時，許多人會產生混亂的情緒，不知該如何釐清繁雜的法規資訊，導致無法做出適當的決策，因此找到專業的法律協助極為重要。在新竹家事離婚律師推薦名單中，首席律師事務所就是值得信賴的選擇，他們擅長處理複雜的離婚訴訟、長期爭議的親子議題，以及複雜的民事法律關係、刑事責任官司，或需要即時判斷的法律諮詢，並以「接委任就盡力辦好」視如己事的信念，衡量案件的利弊，陪伴客戶找到最合適的解決方案。

彭首席律師近15年的執業經驗，於2020年新創首席律師事務所，並擔任主持律師，他觀察到許多人在面對生活或工作上的爭議時，常因資訊不足而處於被動狀態，這些無助也讓他體認到法律專業的重要性，並深刻感受到法律是解決問題的重要工具，能協助民眾做出更好選擇，因此他希望提供清晰、可行且值得信任的法律服務，以耐心、冷靜與專業，陪伴當事人走過人生艱難的過程，發揮法律保護與支持當事人的作用，使品牌累積穩固的新竹家事離婚律師推薦口碑。

首席律師，品牌擁有豐富的民事、刑事與企業顧問經驗，民事案件涵蓋婚姻侵權、損害賠償、監護扶養、配偶權侵害、契約糾紛、車禍賠償、契約爭議、土地房產糾紛等；刑事案件包含少年、家庭暴力、詐欺、傷害、毒品、貪汙相關案件；法律顧問服務包括公司商號法律顧問、社區法律顧問、各類法律爭議諮詢等。其他非訴訟與顧問方面的法律事項，也提供契約撰擬、審閱及見證、本票裁定、支付命令、存證信函、律師函等項目，「既廣且深」的法務處理能力，讓客戶能在同一地方獲得法律諮詢與訴訟協助。

首席律師事務所專精家事案件，包含離婚、監護權、扶養費爭議、婚姻侵權與遺產繼承等訴訟，品牌深知案件當事人除了要承受訴訟壓力，更要面對家庭撕裂與人生重大轉折，因此會著重真誠陪伴與細膩傾聽，幫助客戶在茫然又無助的時刻，獲得堅定支持與明確方向。

例如，在首席律師承辦案件中，有件震撼全台的性侵指控案，案中兒子控訴一年內遭父親性侵366次。律師受父親委任辯護後，品牌在整個過程中提供完整支援，協助還原真相，最終透過交互詰問、調查證據等程序，以生理特徵比對、證詞瑕疵矛盾為理由，證實為誤指，案經法院判決無罪確定。在性侵害類型案件，往往都沒有證據可循，某程度而言，被指控者反而是弱勢，在司法程序進行中也會蒙受歧視誤解，幸賴司法最終還給清白，也展現品牌面對高風險案件時的冷靜判斷與專業能力。

面臨婚姻破裂、監護爭議或家庭爭端時，新竹家事離婚律師推薦品牌首席律師事務所以穩健專業與誠懇態度，協助無數家庭度過艱難時刻，而遭遇民事訴訟糾紛、刑事責任官司，也需要首席律師協助，現在就點選以下連結，了解更多新竹家事離婚律師推薦資訊。

更多新竹家事離婚律師推薦資訊請洽以下連結：

店家品牌名：首席律師事務所

聯絡電話：03-6675736

地址：新竹縣竹北市自強五路75號

營業時間：週一至週五 上午9點至中午12點；下午2點至6點

官網：https://rink.cc/wxmyv

FB：https://rink.cc/r3guz

地圖：https://rink.cc/zwx65

以上資訊由首席律師事務所提供