新竹家具倉庫驚傳火警！整間木製品「全面燃燒」 消防隊全力搶救中

新竹縣新豐鄉「諾亞實木家居」倉庫傍晚發生火警。（圖／新竹縣消防局提供）

今（13日）下午近5時許，位於新竹縣新豐鄉，在地經營43年的「諾亞實木家居」倉庫發生火警。消防局獲報後派遣新豐、山崎、湖口、豐田、新埔、竹北和一大車組、新工救災機器人等共15車39人前往搶救。

據消防人員回報，現場鐵皮家具倉庫內部已全面悶燒。現場救災人員出動3水線射水搶救，但由於倉庫內存放的幾乎都是實木材質的家具，火勢一發不可收拾，目前消防隊持續搶救中。起火原因仍有待調查。

