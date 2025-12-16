新竹寒士吃飽30善款冷颼颼 「小小聖誕好人」代言寒冬送暖

新竹幼兒園「小小聖誕好人」十六日上午走進創世基金會新竹分院，以舞蹈為弱勢植物人獻上祝福，同時獻上貼滿愛心的紅包袋、並向大家介紹寒士吃飽三十的年菜。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

一群來自新竹諾貝兒幼兒園的「小小聖誕好人」，十六日上午走進創世基金會新竹分院，小朋友以活力滿滿的舞蹈，為弱勢植物人獻上節慶祝福，在活力熱舞後，小朋友獻上貼滿愛心的紅包袋、並向大家介紹送禮到家七樣年菜，希望透過這份童真的力量，熱情呼籲社會大眾寒冬送暖，一起支持第三十六屆「寒士吃飽30」活動，為在地弱勢募集過年的溫暖。

諾貝兒幼兒園長溫秀嫚表示，幼兒園與創世新竹分院結緣多年，看見許多大新竹地區的植物人及其家庭長期承受照護與經濟壓力，因此希望從教育做起，讓孩子從小學會善良與同理。教育不只發生在課室裡，孩子需要從生活中理解什麼是愛與分享。園方多年來積極參與創世校園義賣與睦鄰活動，也鼓勵家長與孩子攜手投入公益，這次將孩子的愛心，貼在紅包袋上，象徵奉獻滿滿的祝福給植物人朋友，盼讓愛的種籽深植孩子心中，成為未來能照亮他人的力量。

創世基金會新竹分院長朱敏慧表示，孩子們的到訪彷彿替院內注入一股暖流，也提醒社會大眾在歲末時節，更應看見那些默默承受寒風的弱勢家庭。寒士吃飽30活動、今年已邁入第三十六年，仍準備暖心好菜以及即時紓困的應急紅包，希望讓弱勢家庭安心過年。然而，今年募款新竹院進度十分緩慢，截至目前僅達二成，資源缺口猶如寒流般刺骨，讓服務推動備感壓力。弱勢植物人沒有選擇，他們只能等待-等待社會願意伸手、願意同行，呼籲各界在歲末年終伸出援手，與創世一起補上照顧缺口，讓弱勢家庭在寒冬中不再孤單。