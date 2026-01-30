新竹寶山跨界年關送暖276戶 弱勢家庭受惠

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣寶山鄉276戶弱勢家庭近日獲得來自鄉公所、企業、以及社會團體的年關送暖，每戶或個人獲得3000元到2000元不等的慰問金、生活物資，讓這些鄉親可以有個寬心迎接農曆春節的來到。

鄉長邱振瑋說，他們這次總共募集到白米2700台斤、農會禮券，另準備了至少80萬的春節慰問金，送暖給鄉內的低收入戶、中低收入戶以及其他弱勢家戶以外，也特別關懷9名弱勢學童和157名癱瘓在床的鄉親。

至於響應這次送暖的有： 竹塹地母廟準備了農會禮券4萬3200元，竹東玉泉山普照宮和寶山天上聖母殿各自捐助白米1200台斤和1500台斤。未來，鄉公所將持續跟各民間企業或是社會團體合作，拓展更多社會資源嘉惠有需要的鄉民。

