新竹小火車翻覆畫面曝光！竟是孩童放石頭「搞軌」釀意外

新竹「槺榔驛」小火車發生翻覆意外，所幸無人受傷。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 新竹知名觀光景點「槺榔驛」小火車昨日發生翻覆意外，從車站發車不到10分鐘，在轉彎路段開始劇烈晃動，隨後因倒車行駛時壓到異物出軌，所幸乘客並未受傷，但許多孩童受到驚嚇，康樂里長指出，初步研判是遊客的小孩將小石頭放置軌道上，才釀成意外。

網友分享事件經過，列車進入轉彎後開始明顯震動，靠近車頭的第一節車廂出現顛簸後，列車開始摩擦月台，隨後車頭出軌，火車往左側水溝開去，整節車廂向右傾倒，自己與女兒被欄杆擋住才未掉落月台，在其他乘客協助下才順利脫困。

廣告 廣告

康樂里長指出，事後現場調查發現，有小朋友在軌道上放置石頭，工作人員巡軌時並未發現，因此才會發生意外，里長強調，每天早上志工都會清掃、巡邏一次，小火車自民國98年營運至今從未發生過類似事故，未來會加強巡軌次數，避免翻車意外。

新竹市的「槺榔驛古輕便車」軌道自日治時期建立，停止使用後，在2011年復原並用於觀光列車，小火車行駛速度約5至6公里，14年來吸引不少觀光客前往，這次也是首次發生「翻車」意外。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台北共享汽車iRent私人停車場暴衝釀禍！驚險畫面瘋傳

台中義警執勤突倒下不治！兒心碎：在我心中您就是英雄