新竹小火車首次翻覆！竟是貪玩孩放石頭「搞軌」

新竹知名觀光景點「槺榔驛」園區的小火車，在服務遊客20年後首次發生出軌翻覆意外。一名遊客一家四口於7日下午購買了末班車車票，搭乘不到10分鐘就遭遇意外，導致孩童嚇得嚎啕大哭。經初步調查，這起事件疑似是因為有貪玩的小朋友在軌道上放置石頭，造成列車行經時出軌。雖然所有乘客均未受傷，但這次意外仍讓遊客們心有餘悸。

事發當時，小火車行經轉彎處開始出現顛簸並發出刺耳聲響，接著整列火車向左翻覆。現場多位小朋友被嚇到大哭，家長們立即安撫孩子。有乘客用手機記錄下整輛列車向右傾倒的畫面。一位當事家屬描述，當列車轉彎進入月台時，他們注意到第一節車廂開始與月台摩擦，持續向左側擦撞，最後撞上一個排水溝後整輛車翻覆。另一位當事民眾則表示，軌道應該要經常清潔和巡查。

這起意外發生在7日下午，地點是新竹觀光勝地「槺榔驛」。該小火車在運營20年來首次出現出軌事故。當事遊客一家四口購買了末班車票，乘坐不到10分鐘就遇到這次意外。雖然所有遊客都沒有受傷，但都受到了相當大的驚嚇。園方事後已對遊客進行退費處理。

經調查，事故原因竟然是有調皮的小朋友在軌道上放石頭「搞軌」。新竹市康樂里里長林再興表示，遊客來到遊樂場時，小朋友看到軌道就會堆石頭玩，這樣的行為非常容易發生危險。小朋友一時貪玩，差點釀成大禍，讓無辜的遊客在這趟觀光之旅中以驚嚇收場。

