新竹山林走春 步道健行趣

記者李佩玲／專題報導

新竹縣坐擁豐富山林資源，境內有多條特色步道，如以溪谷壺穴景觀和七星神木聞名的「六寮古道」、新手友善且可體驗單索吊橋的「馬胎古道」、隱身於雪霸休閒農場之中的「野馬瞰山步道」、擁有近200年歷史的「石光古道」，以及可遠眺大霸尖山、雪山與聖稜線壯麗山景的「李崠山步道」等；長達9天的春節連假即將到來，還沒想好要去哪走春嗎？不妨規劃一趟步道小旅行，走訪新竹縣的山林之美。

六寮古道 壺穴地形奇景吸睛

廣告 廣告

獅頭山風景區中相當知名的後山步道，入口位於獅山遊客中心旁，古道前半段為了交通方便已鋪成柏油路，後半段仍保留山路原貌。六寮名稱源於隘寮這種古早防禦工事，清領時期拓墾者和賽夏族時有武力衝突，此處為抵禦原住民而建造的第6處隘寮，因而得名；時至今日，戰鬥的痕跡已不復存在，取而代之的是充滿原始風貌與山林氣息的健行步道。六寮古道全程約3.6公里，沿著六寮溪谷蜿蜒而上，途中最引人注目的莫過於溪谷中的壺穴地形，以及擁有400年樹齡的母樟與100年子樟所構成的「七星神木」，這株從同一根部延伸出7支壯碩枝幹的神木，不僅奇觀壯麗，更是昔日先民祀奉的伯公樹，蘊藏著豐富的信仰文化。

李崠山步道 小百岳飽覽聖稜線

被列為第28號小百岳的「李崠山」，位於尖石鄉，海拔約1914公尺，全長僅約1.5公里，是一條兼具自然療癒與歷史意涵的中級健行步道。步道可由馬美道路登山口進入，坡度較為平緩，沿線有茂密樹林遮蔭，另一處舊登山口李棟山莊，曾為恐怖片取景地點而別具神秘氛圍。走進李崠山，彷彿置身於森林浴場，原始森林與竹林交錯、生機盎然，秋冬之際更可見臺灣紅榨槭葉片漸層轉紅，漫山彩葉猶如畫布鋪展，是攝影愛好者與賞楓族的朝聖秘境；登頂後視野遼闊，大霸尖山、雪山主峰、南湖大山與聖稜線等壯麗山景盡收眼底，而山頂斑駁的巴洛克風古堡遺跡，也為步道增添一抹歷史色彩。

馬胎古道 生態豐富漫步雲霧

位於尖石鄉，馬胎是泰雅族語「多霧的部落」的意思，馬胎古道單程約2.3公里，步道路面多為木棧階梯、原始土徑，平穩好走，且沿途有著豐富生態，還會來到一座單索吊橋，又稱「情人吊橋」，經過時輕微的搖晃，讓情人們可以攜手走過，而後路況轉為原始土徑，可感受最自然的古道風情。古道一旁有潺潺的溪水聲及著名的百年茄苳樹，途中還有設置休息平臺，走累了停下腳步欣賞整片綠色樹林，吸取芬多精，讓身心靈都感到舒暢，相當適合登山新手。

野馬瞰山 雪霸秘境靜謐之美

坐落在五峰鄉觀霧地區的雪霸休閒農場內，全長約2公里，是一條兼具自然景觀與靜謐氛圍的健行路線。從農場的迎賓大樓經過視野絕佳的雲海咖啡廳後，步行約10餘分鐘即可登上野馬瞰山山頂，接著可循著樹幹上1至40號的標記牌漫步平緩的環狀森林步道，踩在柔軟的杉林落葉地毯上，沿途可發現雷火枯木和昔日伐木的痕跡，途中還有2個觀景點，一處稜線可展望五指山、鵝公髻山和樂山雷達站；另一處則可遠眺整座農場，冬季時甚至有機會欣賞到瞬息萬變的雪霸七景，日出、晚霞、雲海、山景、霧景、雨景和星空。下山後建議可在農場內賞花採果，或選擇前往清泉泡湯，享受從山巔到溪谷的多層次旅遊體驗。

石光古道 百年史蹟再現風華

位於關西鎮，因丘陵地勢山形宛如臥虎，又稱為「老虎山步道」，是昔日連接關西石岡子與桃園龍潭的重要農產古道，擁有近200年歷史。隨著現代公路興建，古道一度沉寂，近年在社區發展協會與地方政府共同努力下重新整修，重現昔日風華。石光古道起點由石光國中旁的羅家古厝出發，至面埔頂山約2.2公里，亦可繼續行至天主教聖母山莊，環形一圈約5公里。石光古道蜿蜒於濃密林蔭之中，沿線設有植物解說牌與客家諺語標語，增添步道的人文趣味，中途亦設置涼亭、觀景臺與木椅，讓旅人可停下腳步、賞景歇息；登高後觀景臺可眺望北二高、鳳山溪、坪林大橋及石岡子谷地。

六寮古道沿途可見溪谷中特殊的壺穴地形，水聲潺潺，怡然愜意。（取自新竹縣政府網站）

李崠山步道舊登山口的李棟山莊，曾為恐怖片取景地點而別具神秘氛圍。（取自新竹縣旅遊網）

李崠山山頂斑駁的古堡遺跡，為步道增添一抹歷史色彩。（取自新竹縣政府網站）

馬胎古道路面多為木棧階梯、原始土徑，平穩好走。（取自新竹縣政府網站）

野馬瞰山步道隱身於雪霸休閒農場之中，是一條兼具自然景觀與靜謐氛圍的健行路線。（取自新竹縣政府網站）

石光古道保留著原始山徑風貌與樸實自然景致。（取自新竹縣政府網站）

步道健行小叮嚀。