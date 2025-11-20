新竹州圖館藏外流四散！「10年少2萬冊」議員提3訴求：找回文化根

記者羅欣怡／新竹報導

民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹（中）20日質詢指出，新竹州圖書館館藏散落各地，希望縣府重視。（圖／翻攝自新竹縣政府網站）

新竹縣立總圖書館明年即將開館，購置圖書預算高達3000萬，新竹縣議員蔡蕥鍹今（20日）總質詢指出，應優先尋回新竹州立圖書館流散各地日治時期館藏的書籍，而非僅編列預算購書，對此，縣長楊文科表示會進一步通盤考量，「相信這是浩大的工程。」

蔡蕥鍹在質詢中表示，新竹縣立總圖書館硬體工程（含優化金屬屋頂）預算達11億5,616萬元，改善方案雖獲多數民眾支持，但文化局卻只談「煙火式硬體」，對軟體—也就是內部規劃、館藏取得及未來規劃卻隻字未提。

蔡蕥鍹痛批，1984年趁著縣市分家，新竹縣議會通過將州圖拍賣給新光人壽，後續因新光人壽無法興建大樓，縣府因違約與新光對簿公堂，又被判賠1億448萬餘元巨額賠款，最後文化局還因「無力維護」州圖館藏，竟將珍貴的日治時期藏書3,861冊捐贈給國史館台灣文獻館。

蔡蕥鍹說，新竹縣重要的文史資產長期離鄉背井，導致文史工作者要借閱資料，還得由縣市政府行文給國史館徵求同意後才能借閱，甚至連牯嶺街都能找到州圖流落的圖書，怒批「文化治理政策本末倒置，一錯再錯，堪稱一場荒謬又可悲的文資悲劇！」

蔡蕥鍹強調，州圖藏書從1945年22,000餘冊藏書，到2013年捐贈給國史館台灣文獻館3,861冊，10年間流失近2萬冊館藏，「縣史館是否盡到蒐集、典藏、保護、研究新竹文史的責任？為何在開館後仍將核心史料移送他處？文化局竟完全不知情！ 相當離譜！」

蔡蕥鍹提出三大訴求，第一是總圖必須規劃日治圖書專區，找回新竹州圖流落各地之圖書文獻。第二是增編圖書修復員，建立在地修復與保存能量。第三是啟動州圖館藏回家運動，整合縣府、學界、民間資源，主動追索散落各地的史料並逐步數位化，未來讓所有民眾都能使用。

縣長楊文科說，將請文化局了解將州圖藏書送給國史館、台灣文獻館等各地方始末，以及交涉能否返還的可行性。未來新竹縣立總圖書館啟用後，除近代書籍收藏要豐富外，對於日治時代藏書需要思考一下，第一把它找回來，第二是要放在總圖或縣史館，會進一步通盤考量，「相信這是浩大的工程。」

