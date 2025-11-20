新竹州圖館藏散落各地 議員籲：找回文化根

民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹（中）20日質詢指出，新竹州圖書館館藏散落各地，此事受文史工作者關注。（王惠慧攝）

新竹縣立總圖書館明年即將開館，民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹20日質詢指出，新竹州圖書館館藏散落各地，此事受文史工作者關注，盼明年總圖開館不要只是花大錢買館藏，應把文化的根找回來；縣長楊文科回應，將請文化局調查館藏移交經過，釐清外流脈絡，並研議是否能取回。

縣議員蔡蕥鍹指出，民國73年縣市分家，新竹縣議會通過將新竹州圖拍賣給新光人壽，後續縣府因違約與新光對簿公堂，文化局無力維護州圖館藏，竟將珍貴的日據時期藏書3861冊捐贈給國史館台灣文獻館，甚至連牯嶺街都能找到州圖流落的圖書。

蔡蕥鍹說，文化局對於原州圖藏書，究竟是捐贈、註銷、存放於縣史館，還是散落民間，竟完全不知情，她提到，102年民間團體展開「新竹州圖圖書回家運動」，盼有朝一日圖書能回歸故里。目前包括台灣圖書館、台南市立圖書館、半線文教基金會都收藏州圖藏書，縣府應逐步將圖書索回。

她也提出3大訴求，總圖必須規畫日據時代圖書專區，找回新竹州圖流落各地之圖書文獻。其次是增編圖書修復員，建立在地修復與保存能量。最後是啟動州圖館藏回家運動，整合縣府、學界、民間資源，主動追索散落各地的史料並逐步數位化，未來讓所有民眾都能使用。

對此，縣長楊文科表示，縣府在籌備總圖書館期間，已著手組建未來負責營運與管理的文化專業團隊，館藏修復方式將在團隊內討論，包含哪些項目由縣府自行修復、哪些需委外處理，都會進一步研議。

至於議員提到館藏流散，甚至牯嶺街買得到，楊文科說，這是文化的大災難，可看出議員的文化使命感非常強烈，因工程浩大，將請文化局深入研究當年館藏移交至國史館台灣文獻館、台南等單位的脈絡。他也透露，縣府將研議與相關單位交涉，了解是否具備取回藏書的可行性。

楊文科強調，未來竹縣新總圖建成後，除了近代的書籍館藏豐富外，對於日據時代的藏書等來思考如何追回，也通盤考量保存與展示位置，至於是否置於總圖或縣史館等空間，後續再評估推動。

