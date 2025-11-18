新竹州廳難擴建 市府研議蓋新大樓

新竹市政府辦公所在的「新竹州廳」，因受限古蹟相關規範無法擴建，不少局處因空間不足分散竹市各地。（王惠慧攝）

新竹市政府辦公所在的「新竹州廳」，因受限國定古蹟的相關規範而無法擴建，不少局處因空間不足被迫分散竹市各地，國民黨市議員吳旭豐指出，府內同仁、民眾洽公舟車勞頓，這次《財劃法》財源挹注，應考慮一站式大樓的可行性；對此，市府回應，市府持續關注新建大樓議題，也會重新檢討。

吳旭豐指出，目前市府許多局處室並不在市府辦公大樓裡，像是環保局在南寮，都發處在舊法院，文化局未來也會搬到市立圖書館總館。不只如此，社會處及衛生局在巨城旁邊，勞青處則又分散到身心障礙者就業大樓，民眾洽公、同仁辦公都很辛苦。

吳旭豐提到，今年度預算已編列，工務處即將搬到東區世紀鑫城，內部整修要花費6億多元的經費，是否符合成本效益？他認為，辦公空間不足問題，不該「頭痛醫頭腳痛醫腳」，要積極研擬新建一站式大樓。

代理市長邱臣遠答詢表示，市政大樓目前辦公空間確實不足，因為在古蹟裡面辦公，有些局處在空間使用上先天受限，甚至有些局處在外部地點辦公，有必要加以調整。

邱臣遠說，市府一直以來都有持續關注，新建市政大樓議題，過去也曾辦理過市政中心遷建以及舊址再利用的可行性評估，大家都知道，竹市近年來因園區經濟蓬勃發展，人口持續移入，無論在經濟條件、土地及交通需求等，各方面應重新檢討、探討。

至於世紀鑫城空間利用，邱臣遠說明，工務處現有辦公空間嚴重不足外，經過今年的組織改造後，工務處業務量增加，空間使用也都有剛性需求。目前包括養護工程科、一般工程規畫，甚至是公管中心囊括大部分市容的維護，未來盼能集中在世紀鑫城，以便總體性空間規畫，主要目的也是希望能夠集中管理，進一步提升行政效率。