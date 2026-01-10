新竹工人墜落電梯井 左大腿開放性骨折.意識清楚

體育中心／綜合報導樂天桃猿游擊手馬傑森，在球隊獲得總冠軍的隔天，立刻馬不停蹄從台中直奔花蓮新訓中心報到，目前為止四個月役期已經超過一半，馬傑森在下部隊抽籤時抽到戰車營，而他也在接受民視頻道軍事節目「能戰好朋友」頻道獨家專訪時透露，他在新訓中心的手榴彈是用非慣用手的「左手」來丟，即管如此仍舊可以丟到56公尺，但可惜還沒打破前輩「建仔」王建民的紀錄。

