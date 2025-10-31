新竹工地建案致地層下陷 房屋塌陷、龜裂急撤離19戶

現場受影響建物，出現明顯下陷情形。 圖：新竹市政府提供

[Newtalk新聞] 新竹市北區一處民間建案工地，在進行施工作業期間，造成基地旁道路出現地層下陷，導致道路及多棟民宅發生地層下陷與牆面龜裂。部分屋舍甚至出現明顯傾斜。新竹市政府昨啟動災害應變機制，緊急撤離安置當地19戶居民。今(31)日將由建築師公會評估。

新竹市北區東大路四段113巷某民間工地在進行地下室施工期間，造成基地旁道路出現地層下陷，鄰近地區地面也出現受損情形，引發當地居民對周邊房屋結構安全的疑慮。新竹市政府於昨日下午接獲通報後，已立即啟動應變機制。

邱代理市長表示，針對此次因工地施工引發的公共安全疑慮，經專業技師評估後，市府已指示立即停工，並啟動調查程序，以釐清事故原因。市府會以市民安全為最高原則，在結構技師完成評估後，儘速公布結果，並依結果安排民眾返家或持續安置。

消防局表示，第一時間即通知消防局、警察局、社會處及民政處成立災害應變小組，前往勘查並進行協調應變。初步回報顯示，該區共有21戶，其中2戶為空戶，共19戶、33位住戶受影響。經現場評估需進行撤離，其中27人需接受安置，由社會處安排入住兩家合作旅館。另都發處已同警察單位拉設警戒線封鎖現場，並設置管制站留守，協助製作災戶清冊及掌握人員動態。

都發處則指出，都發處建管科、建築師及技師公會聯合會勘後，對距離工地開發側深度兩倍範圍內的建築物(近東大路四段109、111、113、115、117巷共計5條巷弄)，列為警戒範圍。至於，該地建築工地的施工情形，今(31)日將由建築師公會就災後鄰房建築物逕行評估，現場已指示工地停工，接下來將提出改善及應對計畫，經主管機關會勘後，才能復工，以確保公共安全。

受附近工地建案影響，當地房屋出現塌陷、土地龜裂情形。 圖：新竹市政府提供