新竹巨城壽喜燒餐廳爆衝突 員工互毆顧客傻眼

新竹巨城一間壽喜燒餐廳，員工在餐廳後場大打出手。（圖／翻攝自黑色豪門企業）





新竹巨城一間壽喜燒餐廳用餐時段，廚房內的員工竟然大打出手，互相推擠，讓用餐客人相當傻眼。對此業者強調對職場暴力零容忍，已展開調查並加強員工教育。

廚房內，傳出激烈爭吵聲，隔著窗簾，依舊可以看到兩名男子互相推擠，大打出手，完全不顧外頭顧客還在用餐。

事發就在29號中午新竹巨城，民眾用餐，看到眼前這一幕，拿起手機拍下po上網，發文寫下吃午餐竟然還有格鬥賽可以看，影片一出，立刻在網路上發酵，不少網友說，好想把簾子拉開看，不愧是日式鍋物，還有相撲表演可以看。

業者緊急出面回應，表示對於職場暴力零容忍，已經啟動了解調查，也將加強員工教育管理，避免類似事件再發生。

