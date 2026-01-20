新竹巨城瞬間變「安親班」 小編曬人潮照提醒家長：不含過夜服務

新竹巨城的社群小編在Threads搞笑貼文，直呼「巨城理財安親班，正式開幕囉」。（翻攝Threads／bigcity_hsinchu）

隨著寒假即將到來，有許多學校今（20）日為結業式，各地都有不少學生陸續湧入各大百貨公司。其中位於新竹的「Big City遠東巨城購物中心」也藉此機會操作宣傳，社群小編在臉書、Threads貼出相關po文、人潮照片，搞笑宣布「巨城安親班」開幕，並提醒學生的家長們，「本中心不包含過夜服務」。

今天有許多學校結業式，有不少學生陸續湧入各大百貨公司，新竹巨城今天於臉書po出「巨城安親班公告」，指因應休業式同學大量出沒，「本中心不含過夜服務，請家長於閉店前將小朋友領回，謝謝各位家長配合。」

社群小編也同步在Threads貼文，「巨城理財安親班，正式開幕囉」，並強調每天上午11點至晚上10點「提供安親服務」，如果家長們的上班時間無法配合，「可先送至接待大廳星巴克」。

相關po文曝光後，吸引大批網友湧入留言，「安親班有年齡限制嗎？」「巨城真的是想賺走所有工程師家庭錢ㄟ」「可以早上7點就開始嗎？」「今天結業式，我也是中午就從學校接去巨城安親了。」「直接去巨城戶外教學」「我家的孩子就麻煩您了」「這安親班收的學生範圍真廣！」

