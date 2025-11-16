新竹巨城耶誕樹點燈 民眾擠爆會場熱情參與

新竹地區年度盛事巨城購物中心耶誕點燈，15日晚間登場吸引爆滿民眾熱情參與。（圖：巨城提供）

新竹巨城購物中心15日晚間舉辦耶誕樹點燈儀式，今年廣場矗立15米高聖誕樹，以金紅交織的燈光象徵溫暖祝福，流動七彩的光影寓意業績與喜悅的延續，耶誕樹綴滿雪花，以巨大的蝴蝶結與緞帶，相當討喜。點燈儀式也吸引爆滿民眾熱情參與，氣氛熱鬧溫馨。

巨城董事長李靜芳捐贈一百萬元資助後龍國小扯鈴隊。（圖：巨城提供）

現場活動以「藝起發光」為主軸，邀請震撼人心的「原聲打擊樂團」揭開序幕，隨後由世界冠軍「後龍國小鈴漾扯鈴隊」演出並舉辦贊助儀式。巨城董事長李靜芳捐贈百萬元支票，展開長期教育資助計畫，以實際行動推廣藝術教育、支持年輕學子在舞台上發光發熱。

除了深耕兒少教育外，巨城亦持續投入社會公益，連續11年與「財團法人犯罪被害人保護協會」共同舉辦「馨生市集」，今年活動將於11月20日至23日6F特賣場登場，邀集全台各地共17個分會40攤的馨生家庭，以創作手作與美食傳遞堅毅與希望，邀請民眾以購買與行動支持，為社會注入更多溫暖與力量。

另外，新竹地區民眾最期待的年度重頭戲週年慶，將於11月27日至12月8日隆重登場。今年準備超值回饋及來店禮，優惠陣容更勝以往。（彭清仁報導）