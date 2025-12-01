新竹巨城超暖服務！機車安全帽細心套塑膠袋防雨 網讚翻

好貼心！有消費者11月30日到新竹巨城購物，將機車停放在戶外停車格，逛街期間天氣突然轉變，原本擔心安全帽被雨淋濕，沒想到返回牽車時，發現一整排機車的安全帽都被細心套上塑膠袋。

新竹巨城貼心幫騎士的帽子套上塑膠袋防雨。(圖/翻攝自Big City遠東巨城購物中心臉書粉專)

網友在Threads發文表示，騎機車前往巨城百貨，將車輛停放在戶外停車格後進入商場購物，直到準備離開時才驚喜發現，整排機車的安全帽都被工作人員套上塑膠袋防雨。她在貼文中寫道：「巨城也太貼心了吧，怎麼這麼好！」

該則貼文迅速引發共鳴，目前已累積1.7萬人按讚。許多同樣在11月30日造訪巨城的消費者也紛紛留言分享類似經驗，表示逛到一半完全沒察覺天氣從晴天轉為雨天，回到停車處才發現安全帽已被妥善保護。

貼文曝光後，引來眾多網友留言：「還有這麼頂的服務，太讚了」、「巨城真的太周到了」、「想說出門天氣很好，沒想到會下雨，就把安全帽就朝上放，逛到一半，看外面竟然下雨了，老公說算了，雨那麼大也懶得出去救安全帽，結果要回家去牽車看到這一幕，就安心了。」另有網友打趣留言：「難怪新竹人不是在巨城，就是在往巨城的路上。」

Big City遠東巨城購物中心小編也在網路海巡到此篇文章，並轉發至粉專表示「真的不好意思，又寵壞你們了。」

