新竹巨城驚傳襲臀狼侵犯3女！稱「人潮擁擠」遭打臉

新竹市知名的遠東巨城購物中心發生隨機性騷擾事件，一名患有思覺失調症的李姓男子襲擊多名女性臀部。（圖／翻攝自Google maps）





新竹市知名的遠東巨城購物中心發生隨機性騷事件！犯嫌李姓男子襲臀多名女性臀部。法官依違反《性騷擾防治法》合併判處有期徒刑5個月，可易科罰金，全案仍可上訴。

判決書指出，李男的首起犯行發生於2025年5月11日，他在巨城購物中心五樓見A女迎面而來，竟趁對方不及抗拒時，伸手用力抓捏其右邊臀部，隨即快步離去並騎乘機車逃逸。

兩日後5月13日晚間，李男再次現身該購物中心四樓的茶館旁，對正在排隊等候購物的B女下手，伸手觸摸其左側臀部，由於B女當下大聲呼救並通知樓管，警方獲報到場後，將李男以現行犯逮捕，並循線查出他先前涉及多起騷擾案件。

A女在庭審時透露，「我愣了1秒鐘回頭，喊說靠背並指向抓我臀部的那個人...他是刻意碰觸我臀部的，因為他有抓，感覺不舒服、噁心」，B女則表示，「我心裡很不舒服、害怕，李男是 故意 的，正常人不小心摸到，我叫他、會轉頭道歉，但他一直走一直走」，更表示，「旁邊用餐的女生跑過來說也遇到同樣的事情，後來另一樓管還帶第3個女生出現」。

巨城狼襲臀辯「人擠人」

李男事後堅稱「沒有做過此事」，更保持緘默、拒絕配合調查，其辯護律師則試圖以「百貨公司人潮擁擠」為由脫罪，主張李男可能是因為行走時手部自然擺動，才不慎碰觸，並非蓄意性騷擾，然而法官審酌監視器畫面發現，李男的動作明顯帶有抓捏力道，且在受害者們回頭質疑時，他不僅未道歉，反而加速逃離現場，具有性騷擾之意圖。

法官經審酌，李男領有重大傷病證明，且為碩士畢業高學歷，卻連續在公共場所對多名女子性騷擾，導致受害人心理嚴重不適與恐懼，因此依《性騷擾防治法》，共2罪，各處有期徒刑3月，應執行有期徒刑5月，可易科罰金，全案可上訴。此外第3名被害人因審理期間撤回告訴，公訴不受理。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

