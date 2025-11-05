新竹巨城驚見機車強佔汽車停車格 業者硬起來1方式被讚爆

新竹Big City 遠東巨城購物中心停車場出現機車佔用汽車停車格，遭業者上鎖，引發討論。（圖／翻攝自臉書／新竹大小事）

新竹知名百貨公司「Big City 遠東巨城購物中心」在當地相當受民眾歡迎，無論平假日都有大量人潮。最近百貨中的停車場出現機車佔用汽車停車格，業者依規定直接上鎖處理，並放上告示通知，相關畫面被上傳社群，獲得大票網友盛讚「幹得好」。

2日有一名網友在臉書社團「新竹大小事」發文，上傳3張照片，畫面中是一輛機車停在汽車停車格，旁邊還有其他轎車，原PO表示，「巨城硬起來了喔！這台摩托車真的太勇敢了」；原來是民眾去Big City 遠東巨城購物中心時，發現有騎士把車停在汽車專用車格，上面還放著一張印有「違規車輛已上鎖」的字卡，而機車後輪也被鎖上大鎖。

廣告 廣告

貼文一出，因為是萬聖節剛過，不少網友紛紛開玩笑，「該不會是Cosplay吧」、「這是萬聖節自備的道具吧」、「其實它是4輪偽裝成2輪吧」；大多數人則被業者的處理嚇到，也盛讚這種方式，「巨城真的會鎖車喔？」、「有嚇到巨城鎖車，但這樣處理才能讓其他人引以為戒」。

但有部分網友也有不同看法，「他願意付汽車的停車費又沒差」、「上鎖也沒差吧，頂多被罵一下，就有人幫開鎖了」、「停車沒差啊，比照汽車收費就好了」。從新竹巨城的官方網站資料，停車場內汽車停車位近3000輛，機車停車位有近4000輛，而機車停車全日免費，所以很多人納悶該輛機車車主為何要停到汽車停車位。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

王子二度發聲「坦承錯誤」公開致歉 律師點5關鍵：精神值得讚賞

粿粿爆婚內出軌王子 范姜彥豐討1600萬太狠？律師揭真相：無關外遇

多人運動1／周湯豪深夜男女同樂被拍 公園綠地吞雲吐霧已違法