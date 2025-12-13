新竹市七伍宮建醮王爺平安繞境起駕 信眾虔誠恭送

竹市七伍宮建醮王爺平安繞境起駕儀式。





新竹市東大路七伍宮因二戰美軍轟炸時神威護佑苦苓腳庄內百姓安然逃過大劫，事蹟傳開，香火鼎盛。13日舉行建醮平安繞境，新竹市長高虹安、民政處長施淑婷、產發處長嚴翊琦、市議員鄭慶欽、楊玲宜、蕭志潔及立委鄭正鈐等人，扶轎恭送七伍王爺起駕，信眾雙手合十目送，場面壯盛。

新竹市東大路七伍宮庇佑居民，當地百姓這些年來安居樂業，主委王泰山感應王爺指示，75週年廟慶首度舉辦平安醮法會，法會進入緊鑼密鼓階段。早上以車隊型式繞境市區，中午主神在天公壇參香，隨即由信眾陪同展開徒步繞境，所經之處鞭炮聲響起，十分熱鬧。王泰山說，七伍王爺神威顯赫，参與扶轎繞境信徒必會受王爺庇佑，闔家平安、身體健康、心想事成。

當天參與的除了政界人士，還有從雲林嫁入苦苓腳的林麗美，她是新竹市警察局民防大隊大隊長，事業有成，兒子王昌哲的事業更是不遑多讓，母子多年來積極回饋鄉里，此次平安醮出錢又出力、捐款榜首正是王昌哲的公司。北區各里里長一早也全員到齊，力挺七伍宮主委也是古賢里里長及北區里長聯誼會會長的王泰山，看到大家有行動力挺建醮活動，好心情全寫在臉上。

