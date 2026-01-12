新竹市不是試驗場 曾資程批高虹安主政3年突顯政策反覆與城市空轉

綠營竹市議員曾資程批高虹安主政3年多來，突顯政策反覆與城市空轉。(資料照，記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市不該成為市長的「試錯場域」。新竹市長高虹安市府主政3年多，歷經高虹安被停職1年5個月的市政停擺狀態，綠營議員曾資程回顧高虹安上任來的施政軌跡，市民看到的是一連串缺乏整體規劃、反覆修正、甚至推倒重來的決策實驗，但卻付出新竹寶貴的時間與公共資源。高虹安欠缺行政經驗、執行能力屢遭質疑，且官司纏身、道德操守備受社會檢驗，本該謹慎面對每項市政決策，但實際是市政已成不斷「修正路線」的實驗平台。

廣告 廣告

曾資程舉晶品城案，從商場規劃改為長照機構，政策急轉彎後宣告失敗，又再度轉回商場定位。這種來回折返，不只讓投資環境無所適從，更重創舊城區本就脆弱的發展動能，等於在已沒落的市中心再補上一刀。

同樣狀況也出現在國際展演中心的地上權招商規劃上。市府先花500萬元，卻規劃出3個「不可行方案」，今年又再編列800萬元重啟規劃。前後加起來超過千萬元的公帑，就這樣消耗在沒有結論的規劃輪迴裡。浪費的不只是錢，更是新竹發展的關鍵時間窗口。

他說，一座城市的進步，最怕的不是走得慢，而是原地打轉。如今在既有重大建設推動不力、進度落後情況下，高虹安又拋「小巨蛋」等高度象徵性、卻缺乏可行性評估的宏大想像。這種好大喜功、動輒畫大餅的政治操作，與其說是在為城市擘劃未來，不如說是在試圖轉移施政失能的焦點。市政不是舞台表演，城市發展更不是用來測試聲量與風向的工具。

他認為，新竹需要的是穩健、可預期、有執行力的治理，不是不斷推翻前案、重做規劃的政策輪迴。每一次錯誤決策，付出的都是全體市民的機會成本。

【看原文連結】

更多自由時報報導

搜救飛官辛柏毅有突破！ 顧立雄：黑盒子定位後有斷斷續續訊號

民進黨台北市長誰出戰？ 王世堅點名「這6人」 最強

高虹安續「挖」新竹棒球場 綠營議員：誰在毀掉真相與安全？

台獨聯盟籲承諾不脫黨參選 陳亭妃：不回應

