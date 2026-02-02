新竹市中山路住宅大樓7樓火警 緊急疏散104人

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市中山路一處公寓式大樓清晨傳出火警，火勢從7樓傳出，消防人員動用雲梯車救護，破門救出2名輕傷患者，整棟大樓共疏散多達104人，所幸火勢迅速遭撲滅，起火原因正由消防局調查當中。

消防局清晨5點29分接獲民眾3通報案電話，指新竹市北區中山路一處公寓式住宅大樓7樓失火有大量濃煙，不確定有沒有其他人受困，消防局出動13車36人前往搶救，中山消防分隊5點45分回報，消防人員抵達7樓起火樓層，公設走廊無火煙，5點50分發現2名受困民眾，意識清楚，5點55分回報現場火勢熄滅，降為一級火警。2名傷患皆送往醫院。

現場疏散104人(102名自行疏散、2名受困由消防人員帶出，皆送醫院)，燃燒面積1.5坪，6點50分現場狀況解除，人車返隊。

傷者2名預防性送醫，其中1名男性年約28歲、手臂燒燙傷。1名女性年約28歲、輕微嗆傷。

