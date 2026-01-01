新竹市也要蓋小巨蛋！ 高虹安元旦宣布啟動孵蛋計畫

高虹安宣布將啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫。（資料照，鏡報李智為）

新竹市府今（1日）上午在市府前廣場舉辦元旦升旗典禮，重返崗位的市長高虹安致詞時宣布，正式啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫，補齊竹市大型公共展演設施的重要拼圖。

高虹安說，新竹市是一座年輕且充滿創新能量的科技城市，但長期缺乏可承載大型活動的指標性場館，未來的小巨蛋將是一座具備舉辦國際賽事、大型演唱會、全民運動，並支援科技產業會展功能的「多功能場館」。

高虹安表示「新竹值得擁有一座國際級的生活地標」，竹市未來的小巨蛋不僅是運動場館，更將結合文化、音樂、展演與科技交流功能，讓年輕人的活力有舞台揮灑，也讓城市的希望持續累積。

廣告 廣告

高虹安宣布將啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫。（竹市府提供）

高虹安強調，小巨蛋孵蛋計畫將在審慎評估與充分溝通下推動，市府將以市民需求為核心，兼顧財務可行性與城市整體發展，讓重大公共建設成為帶動城市活力的關鍵引擎。市府團隊未來將持續用行動說話，兌現對市民的每一項承諾，攜手迎向更美好的新竹市。

高虹安指出，過去3年來市府以「安居科技城」為核心，從教育、交通到社會福利，持續將政策落實在市民日常生活中，讓市政成果不只是數字，而是市民真正感受得到的改變。在市府團隊持續努力下，競選時承諾的政見達成率已超過8成，平均每兩天就有一項公共工程開工或完工，展現竹市高效率的執行力。

更多鏡週刊報導

軍演期間海巡高層聚餐 管碧玲道歉：仍有監控動向、發文厚植國人對海巡信賴

「如果我當選有8年時間」 賴瑞隆發豪語：泰勒絲高雄開唱不是沒機會

柯文哲打官司「負債數千萬、賠光退休金」 陳佩琪新年願望：找工作維持生計