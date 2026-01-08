新竹市也跟進！ 高虹安宣布115學年起國中小營養午餐全額補助

繼台北市長蔣萬安率先推動國中小學營養午餐免費，台中、高雄、雲林等縣市也響應，新竹市長高虹安今（8）晚宣布，自115學年起正式推動「全額補助學生營養午餐」政策，由市府負擔學生午餐費用，每年補助超過6.1億經費，落實教育平權與照顧每一位孩子的目標。

高虹安表示，此次全額補助政策涵蓋市立國中小學學生，國小午餐補助由原本40元增加至60元，國中午餐補助由45元增加至65元，市府也編列額外1.07億元，持續要求學校午餐採用符合「國產三章一Q」等可溯源優質食材，確保餐食品質與安全。

除餐費補助外，新竹市同步推動「午餐廚房升級2.0」計畫，每年投入超過新台幣1000萬元，逐年升級19座中央廚房設備，導入現代化烹調與作業機具，以提升製餐安全、效率與餐點穩定度，確保全額補助能實質反映在學生的用餐體驗上。

