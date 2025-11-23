新竹市交通改善獲中央肯定！締造金安獎3連霸佳績 邱臣遠：落實高虹安「交通暢行」施政藍圖

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新竹報導

新竹市政府交通改善獲得交通部「金安獎」肯定，在交通工程項目榮獲第二組第1名，締造三連霸佳績。代理市長邱臣遠強調，市府團隊積極落實市長高虹安所推動的「交通暢行」施政策略，持續全面提升交通安全環境。高市長上任後即成立交通改善小組，每月召開交通改善小組會議及道安會議，由市長親自主持，並針對交通問題與事故類型廣納專家委員意見，深入分析肇因，透過交通3E手段精準施策。

新竹市政府交通改善獲得交通部「金安獎」肯定，在交通工程項目榮獲第二組第1名，締造三連霸佳績。（圖／市府提供）

交通處說明，市府連續3年獲得交通工程第二組第1名，代表交通部對竹市交通工程表現的高度肯定。為打造人本交通環境，市府在行人安全方面積極進行路口改善，包括縮短穿越距離、擴大轉角行人空間、設置庇護島與警示設施、排除視線死角、增設行人號誌、檢討秒數並設置早開或專用時相、提升照明，以及設置實體阻隔避免行人違規穿越等措施，全面提升行人過路安全。同時市府也持續改善人行道，排除障礙物、新闢通行動線、推動無障礙環境及校園通學步道，營造更友善的步行空間。

廣告 廣告

交通處進一步補充，民眾安全是市府的首要考量。除行人外，市府也針對易肇事路口、路段及汽機車安全進行改善，包括檢討車道配置與寬度，將過寬路肩調整為車道、停車格或人行道，以降低車速並提供更多通行空間；盤點商業需求增設裝卸貨車格及設置占用科技執法，減少違停造成的視線與行車風險，並針對路口轉彎安全增設轉向預告指引，及評估設置偏心左轉專用車道等。

同時，竹市新科國中獲得國中組交通安全教育訪視「特優」肯定，新竹國小志工翁美玄亦榮獲「導護志工績優獎」，為竹市再添多項亮眼成績。

教育處表示，新科國中同樣榮獲「金安獎」國中組特優殊榮，充分展現校方在交通安全教育的扎根成果。校長林燕玲指出，學校長年推動學生交通安全素養，包括培養交通安全五守則、加強交通規則認知、運用寒暑假作業結合社區環境實地觀察危險路段，以及實施校園自行車考照制度，協助學生從日常養成正確交通習慣。林校長感謝教育處提供經費支持、協助規劃通學專車與改善通學步道，使校園具備完善的交通安全教育環境，讓孩子們得以健康、快樂且安全地成長。

更多FTNN新聞網報導

新竹市準媽咪埋怨「好孕專車」好難搭 市府：將加強宣導、明年起會更方便

新竹市普發5千消費金太少了？ 市議員劉崇顯主張「還稅於民」至少發1萬

A1交通事故數年減4成！新竹市力推「道安五環」 交通處長：關鍵在於耐心溝通、徹底執行

