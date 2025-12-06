新竹市交通新制！違規最高罰6萬元

新竹市明年起將加嚴空氣品質維護區管制，虎林學區、新竹科學園區兩處空維區擴大對象，7月再新增第5處空維區。（圖／翻攝自新竹市環境保護局臉書）





因應市區交通流量及車輛密度持續攀升，新竹市府宣布，自115年起不但要加嚴既有空氣品質維護區管制，還會在7月再增設1處新空維區。若未按規定完成排氣檢驗或違規進入管制區，將依《空氣污染防制法》開罰新台幣500元以上、6萬元以下。

環保局說明，新竹市自111年起陸續劃設空維區，目前已有新竹轉運站、虎林學區、新竹科學園區及馬偕兒童醫院等4處，主要希望透過管制高污染車輛，降低學區、醫療及園區周邊的空氣污染，守護民眾健康。

為進一步提升空氣品質，自115年1月1日起，「虎林學區空維區」將加嚴管制標準，原本限制出廠滿5年的柴油大客、貨車及小貨車，未來將提前至出廠滿3年就列管；也就是說，車齡較新的柴油車若未符合排煙標準，仍可能成為被取締對象。

此外，同一天「新竹科學園區空維區」也會進入第二階段管制，新增出廠滿5年的燃油機車為管制對象。機車族若未按時完成排氣定期檢驗，或聲量、排煙狀況不佳，進入空維區時就可能面臨開罰。

接著自115年7月1日起，學府路與博愛街一帶將被劃設為新竹市第5處空維區。屆時，出廠滿3年的柴油大客車、貨車及小貨車，必須具備一年內排煙檢驗合格紀錄，或取得有效自主管理標章；出廠滿5年的燃油機車，也須完成當年度排氣定期檢驗，才算合法通行。另外，新竹科學園區空維區也會再納入柴油施工機具，避免施工期間排放大量黑煙。

為方便車主配合政策，環保局指出，目前市內已設有85家機車排氣檢驗站，民眾可就近檢驗。柴油車主則可前往兩家已取得授權的「保檢合一」保養廠，包括：永豐噴射器有限公司、中興柴油邦浦企業社。在完成車輛保養後，由保養廠代為檢驗及核發標章。

除了管制車輛外，新竹市也規劃自116年起，機車排氣定期檢驗通知將全面改為「無紙化」，鼓勵民眾加入機車e化定檢通知系統，避免因忘記檢驗而被罰款。環保局也提醒，民眾若想了解全台各地空氣品質維護區位置與管制內容，可上環境部空氣品質維護區管制平台查詢，趁早了解準備。

