新竹市元旦升旗 高虹安送出空橋、輕軌、小巨蛋大禮包

新竹市長高虹安元旦升旗與民眾打招呼。（邱立雅攝）

高虹安元旦唱國歌。（邱立雅攝）

新竹市府元旦升旗典禮。（邱立雅攝）

新竹市府元旦升旗典禮，市長高虹安（中）與各局處首長合影。（邱立雅攝）

新竹市政府於1日上午8時舉行 2026 年元旦升旗典禮，市長高虹安致詞時回顧上任3年的施政成果，並正式向市民宣布今年將啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫，同時強調關埔空橋與大新竹輕軌等重大交通建設，已進入關鍵階段。

升旗典禮由運動員譚雅婷領唱國歌與國旗歌，並由新竹高中合唱團及管絃樂團擔綱演出，在莊嚴的氣氛中，國旗冉冉上升。

高虹安致詞時開場便用熟悉的「早安新竹，新竹早安」向現場4500名民眾大招呼，她表示現場雖然風大溫度低，但是看到大家一起來到新竹市政府，手中揮舞著國旗，和我們的市府團隊、新竹市議會，一起來慶祝2026的第一天，這份熱情就是新竹人最堅韌的生命力。

高虹安細數上任3年來施政成果，她表示市府團隊非常努力地打造安居科技城，針對市民關注的交通問題，目前關埔空橋慈雲路二到五號工程進度已過半，民間捐建的5座空橋也正陸續動工，市府秉持「不求快，但求好」的精神，務必提供市民最安心的步行環境。此外，大新竹輕軌在市議會支持下，目前已完成紅、藍線的整合，進入最接近實現的關鍵時刻，將徹底打通城市交通脈絡。

高虹安也認為新竹市值得擁有一座國際級生活地標，今年正式啟動的「新竹小巨蛋」計畫，預計打造一座具備國際賽事、大型演唱會、全民運動及科技會展功能的複合式場館，不僅要帶動演唱會經濟，更要讓年輕人的活力有發揮空間，成為新竹下一個世代的核心地標。

除了重大建設，高虹安現場更拋出民生紅包，宣布因財政健全、減債有成，市府於1月普發市民5000元消費金，並加碼育兒津貼與敬老福利。高虹安強調，市府團隊將持續秉持「安居科技城」願景，用具體行動兌現承諾，迎向更美好的新竹市。

