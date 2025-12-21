新竹市副市長邱臣遠率團赴九州 觀摩三麗鷗主題樂園 與三井不動產交流招商

新竹市府訪團與三麗鷗株式會社柳內和子常務及大分縣日出町安部町長合影

為推動城市觀光發展及強化投資動能，副市長邱臣遠率領訪團前往日本九州，實地參訪大分縣日出町三麗鷗樂園(Sanrio Harmonyland)並與三井不動產集團進行交流，深入了解主題樂園經營模式及大型開發投資趨勢，作為新竹市未來觀光建設與招商規劃的重要參考。

訪團前往日本實地參訪大分縣日出町三麗鷗樂園(Sanrio Harmonyland)，由三麗鷗株式會社常務柳內和子及大分縣日出町長安部徹也共同接待邱副市長與市府訪問團，並由柳內常務導覽園區及簡介規劃概況。雙方交流聚焦經濟與觀光兩面向，邱副市長表示，明年市府舉辦大型兒童活動將邀請日方赴竹市宣傳城市觀光，透過攤位、異業結合、雙邊城市吉祥物與三麗鷗IP等方式促進雙邊交流，藉此增加雙邊商務、經濟與觀光往來，逐步擴展至民眾旅遊交流。

新竹市副市長邱臣遠二十一日表示，三麗鷗樂園位於人口約3萬人的日出町，憑藉強勢IP、戶外展演、遊行活動與季節性企劃，成功吸引大量遊客，是「小城市導入大IP」的成功典範。園區透過與周邊商圈串聯，形成別府、日出、湯布院的觀光廊帶，對竹市發展主題體驗經濟極具借鏡價值。

副市長邱臣遠提到，今年四月份舉辦的竹市兒童遊藝節曾與三立鷗授權聯名，以三麗鷗明星為主題進行活動，期望未來強化與日本大分縣日出町及三麗鷗株式會社於經濟與觀光上的合作方式，探討以三麗鷗IP推動竹市城市觀光行銷活動與旅宿推廣的可能性。

柳內常務表示，大分縣具有交通交流便利性，大分機場與桃園機場每週有兩班直航，航程約二小時，極為適合以民間交流作為起點逐步深化雙城合作；安部町長表示，竹市為台灣的高科技重鎮，日出町具備豐富自然與觀光資源，雙方因共同特色深化交流，被視為推動大分縣與台灣友好關係的重要成果，期望藉由本次交流成為深化竹市與日出町友好交流的基礎，促進觀光、產業、文化及教育等多元領域的互動及合作；日出町議長金元正生則祝福兩地有更好的發展、更好的合作，以及更好的成長。

城銷處指出，竹市具備自然景點、年輕且以親子族群為主的人口結構，以及科技城市品牌優勢，若能引入中型主題樂園或知名IP合作園區，將有助於補足大型休憩與主題體驗設施不足，並帶動周邊商圈與旅宿發展。市府將以此次交流成果為基礎，盤點適合基地、交通條件及產業合作模式，積極研擬招商策略，吸引國內外企業投資。

同日下午，訪團與三井不動產商業管理LaLaport福岡作業中心副所長渡邊敏匡、台灣三井不動產股份有限公司董事長久一康洋、副董事長關山和伯及協理王莉萍等人，就未來投資合作進行交流。邱副市長表示，三井不動產長期深耕城市開發，為多座城市帶來嶄新風貌，而竹市擁有高所得、高學歷、高出生率及年輕人口結構，加上科學園區、工研院與多所大學所形塑的完整科技聚落，展現強勁成長動能與投資潛力。

副市長邱臣遠說明，此次交流議題涵蓋產業政策與區域投資背景、區域定位與物流可行性、商業設施與複合開發構想、商場空間與活動運用等，人口密度與消費力將支持人流、物流與商業活動。地政處長何憲棋及都發處副處長呂清松向台灣三井簡介竹市都市規劃發展及人口與高消費力等城市特色，並歡迎三井不動產集團至竹市投資。

久一董事長指出，竹市以科學園區為核心的半導體產業生態系，在全球供應鏈中具關鍵地位，隨著產業持續擴張，對廠辦及物流設施需求日益殷切，期待市府協助盤點並釋出更多合適用地，以回應市場需求。

新竹市府補充，目前已啟動市場需求調查，加速盤點適宜區位，積極回應大型商業設施、廠辦及物流投資需求，展現打造友善投資環境的決心，並誠摯邀請三井不動產團隊來訪竹市，親身感受城市融合科技、文化與生活的多元魅力，期盼雙方持續深化交流，攜手開創具前瞻性的合作契機。