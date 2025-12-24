新竹市加碼普發5000元！邱臣遠強調「絕對嚴守財政紀律」：明年負債歸零

在中央普發一萬元後，新竹市也宣布跟進發放5000元消費金，新竹副市長邱臣遠在風傳媒節目《下班瀚你聊》中表示，為因應美國關稅以來的民間消費降溫情形，市府將於明年發放5000元消費金，搭配一系列的市集、活動，希望可以藉此帶動內需擴張，協助國內經濟穩健度過不確定的國際環境。

邱臣遠表示，只要是9月30日前設籍新竹市的市民，就可以領到5000元的振興消費金，有關外界擔心是否會因普發造成財政負擔，他指出市長高虹安就任時新竹市的負債約100億，財政為庶政之母，絕對會嚴守財政紀律，重大工程會核實並以相關計劃推動，累積3年83億的短債都已還清，剩下不到30億的長債，預計在明年第一季就能夠完成零負債施政願景。

邱臣遠指出，在零負債的願景下所推出的「幸福五環」政策，零負債、發現金、穩經濟、強社福、拼建設，將會針對社會福利與重大建設進行相關預算規劃；同時他也提到，新竹市今年的總預算是史上最高，歲計賸餘大約有30億，就會拿來還債因應中央補助款變動的調節。

邱臣遠說，市民領到的5000元振興消費金，可以用在新竹市府所舉辦的活動，像是去年市府舉辦新竹購物節，當初的籌辦預算僅500萬元，但2個月下來已經累積有54億的成績，且不只是百貨公司，傳統店家也有12億的淨收入，今年有更機會突破60億，明年發放消費卷後，可以再配合南寮漁港或直銷中心開幕、十大傳統市場的刺激促銷等，將經濟成果與民眾共享。



