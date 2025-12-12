新竹市區掛9面看板 何志勇預計下周正式宣布參選市長

日前宣布擬參選新竹市長的國民黨前發言人何志勇，在新竹市街頭掛上了9面「市長參選人」帆布看板。（何志勇辦公室提供／王惠慧新竹傳真）

日前宣布擬參選新竹市長的國民黨前發言人何志勇，在新竹市街頭掛上了9面「市長參選人」帆布看板，主打「通勤時間」、「台鐵立體化」、「學校增班」等市民關心議題，他近期接連舉辦城市沙龍，探尋市政痛點以及解方，並打造未來願景，誓言將帶領國民黨贏回新竹市。

何志勇表示，初步9面看板都採用紫色明亮色系，呈現清新形象，也代表自己所任教的清華大學。同時，每個看板都帶有不同的數字，其實就是新竹市的「體檢報告」，找出市政痛點，並藉此跟市民對話，透過專業、理性、務實的態度，一起努力讓新竹市更加幸福及溫暖。

何志勇說，自己深耕新竹市多年，朋友中有世居在此，也有近年來搬進來，觀察到許多市政狀況，也傾聽許多基層聲音，深刻明白市民真正在乎的議題。因此自決定參選新竹市長至今，陸續辦了多場市政沙龍，邀請專家學者、民意代表、市民朋友，一起討論解決方法與未來願景。

何志勇強調，近幾年台灣陷入深刻社會分化，尤其今年經歷兩場大罷免投票，市民早已厭倦政治口水與政治對立；因此，自己參選新竹市長，秉持著三原則，包括問題是什麼（What）、為何值得處理且不處理會有何後果（Why）、要如何解決（How），來爭取市民認同。

繼掛看板高掛街頭之後，何志勇預計將在下周舉辦記者會，正式宣布參選新竹市長，進一步向市民朋友完整訴說參選理念與政策方向，並尋求藍白合作機制。

何志勇說明，民主政治應該追求最大公約數，而非私下協商、政治分贓，藍白應該進行兩階段初選，更能讓市民清楚辨識理念，選出最強、最具民意基礎的市長候選人。

