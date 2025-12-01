新竹市區連環車禍！汽車撞4機車 機車乘客一度捲車底

新竹市 / 綜合報導

新竹市東區食品路與西大路口昨(1)日晚間發生嚴重車禍，一輛白色汽車與4輛機車發生碰撞，現場機車倒成一片，碎裂物品散落路面，其中一名女性機車乘客被壓在汽車下，現場民眾合力抬車把她救出來。

畫面中可以看到，還在紅燈的情況下，白色汽車不知道甚麼原因，突然起步往前，撞倒了4輛機車。而被汽車壓住的女性機車乘客肢體疼痛，身上多處擦挫傷，救護人員到場評估後送醫，另外有2名機車騎士也送醫治療。汽車車主的酒測值是0，為什麼停等紅燈卻突然往前衝，還有待進一步調查。

