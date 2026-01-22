新竹市增設63席充電車位 公有充電樁破百席

（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）新竹市政府今天宣布啟用第2波公有充電樁，全市10個場域共增加63席充電車位，總數正式突破百席，盼透過快、慢充兼具布局與數據治理，建構完善低碳交通網絡。

新竹市政府今天舉辦「新竹市公有充電樁第2波啟用」，市長高虹安致詞表示，竹市電動車占比長期位居全國前段班，市府與台電合作加速布建，目前公有充電樁近半數為快充設備，能兼顧長時停放的月租用戶及臨時補電需求。

新竹市政府交通處長倪茂榮指出，截至去年底竹市電動車掛牌已達3659輛，第1波公有充電樁已於去年5月2日啟用，設置66席電動車格、共73槍快慢充設備，統計顯示使用率高，如園道五停車場每月使用率近7成，顯示公共充電建設的需求度逐漸升高。

廣告 廣告

倪茂榮說，今天啟用的公用充電樁場域涵蓋新竹火車站後站停車場、園區陸橋下停車場及十八尖山停車場等10處重點區域，包含慢充34席、快充29席，共計63席充電車位，大幅提升生活圈充電可及性。

竹市府交通處透過文字表示，新竹市公有充電樁規劃最終目標為224席、268槍，市府將持續透過設備回傳的用電數據，精準掌握充電熱點，作為未來選址與電力調度依據，並採分階段推動建置。（編輯：李淑華）1150122