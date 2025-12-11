新竹市增3處YouBike站 115年擬再設50站

（中央社記者魯鋼駿新竹市11日電）新竹市政府表示，近期已完成增設3處YouBike站點，分別為北門市場站、士林重劃公園站及東光公園站，提供共享單車服務，預計明年再增50站，完善城市交通網絡。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，竹市總計已完成設置115個YouBike站點，提供1755輛公共自行車投入服務，115年將再擴增50個站點，持續提升服務量能。

市府交通處指出，近期已新增3處YouBike站點，其中「士林重劃公園站」及「東光公園站」均座落於住宅密集區域，利用現有的公共設施空間設站，提升公園的使用效益，也為周邊居民提供便捷交通新選擇。

設於仁德街的「北門市場站」鄰近傳統市場，交通處表示，該處能讓更多市民與遊客輕鬆前往市場、品嚐美食，同時有效補強周邊的交通接駁需求，使整體交通網絡更趨完善。（編輯：李錫璋）1141211