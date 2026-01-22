新竹市寒假續推「呷熊飽」餐食補助 守護弱勢家庭溫飽

新竹市「呷熊飽」餐食服務寒假不間斷。(新竹市政府提供)

為照顧弱勢家庭學童餐食需求，新竹市政府在即將來臨的寒假期間，持續以公私協力方式，結合300多家在地愛心商家，推動「呷熊飽」餐食補助計畫。市府透過發放餐券的實際行動，落實對弱勢族群的溫暖照顧，讓面臨急難狀況致有餐食需求的弱勢民眾得以獲得基本的溫飽。

新竹市長高虹安表示，市府推動「呷熊飽」餐食補助計畫去(114)年有5260人次受惠，由主責社工、新竹市三區區公所、學校、衛生局或相關社會福利團體評估家庭遭逢急難事由的弱勢家庭，經審核後發放每張面額100元的餐食券。民眾可持餐食券前往竹市四大超商及合作的早餐店、便當店、麵包店、素食店、包子饅頭店、生鮮超市等地點兌換餐食。社會處長黃佳婷表示，許多弱勢家庭的經濟來源為臨時工作，因年節將近，工作機會減少，間接影響家庭生計。因此「呷熊飽」餐食服務寒假期間不間斷，持續提供服務。

廣告 廣告

除了餐食服務外，新竹市府也持續推動「愛心福利社」，114年共累積1萬4,250人次受惠。市府結合民間各界資源，以公私協力模式提供經濟弱勢家庭所需的物資，涵蓋嬰幼兒用品類、成人用品類、生活百貨類、飲品沖泡類、罐頭泡麵類及食品雜貨類等六大類，經由社工依據家庭狀況評估申請後，及時提供愛心福利包、愛心福利卡或特殊物資（如營養品）等，滿足民眾基本民生需求。

社會處也呼籲，若發現有學童三餐不繼、生活困難或家中出現變故，請通報市府社會處，將由社工協助評估並媒合相關資源。通報方式可撥打1999專線，或聯繫社會處社會救助與老人福利科03-5352653、5352657。同時也歡迎更多商家加入，一起與市府成為弱勢家庭最溫暖的後盾。