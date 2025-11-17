新竹市少輔會再創佳績 連續兩年榮獲「金舵獎」殊榮

「一一四年金舵獎頒獎典禮」近日於彰化市隆重舉行，新竹市少年輔導委員輔導組長張瑋容榮獲「社區工作類」得獎人殊榮，新竹市警察局長許頌嘉特別頒獎表揚。(圖由新竹市警察局提供)

記者曾芳蘭／竹市報導

由中華民國觀護協會主辦的「一一四年金舵獎頒獎典禮」近日於彰化市隆重舉行，新竹市少年輔導委員輔導組長張瑋容榮獲「社區工作類」得獎人殊榮，展現新竹市在少年輔導領域的深厚實力與團隊能量，新竹市警察局長許頌嘉特別頒獎表揚張瑋容，讚許她長年在少年輔導工作中的專業奉獻與堅定信念。

新竹市警察局長許頌嘉表示，金舵獎旨在表揚全國長期默默從事非行兒童及青少年輔導、社區工作、觀護處遇、犯罪矯正與更生保護等領域的優良人員，肯定他們無私奉獻與專業投入的精神。為表達對新竹市少輔會的肯定，許頌嘉特別頒獎表揚得獎人張瑋容，讚許她長年在少年輔導工作中的專業奉獻與堅定信念。

在少年輔導工作深耕逾十年的張瑋容，長期投入高風險家庭及非行少年服務，體認助人工作的艱辛與挑戰。她表示，社工面對的往往是生命最脆弱的時刻，需要兼具專業判斷與深切同理心，才能真正走進孩子的內心。「每當感到無力想放棄時，只要看到服務對象重新找回信心與希望、露出久違的笑容，就覺得一切努力都值得。」張瑋容感性地說。對她而言，少年重拾力量的那一刻，就是繼續前行的最大動力。

新竹市少輔會在去（一一三）年亦表現亮眼，行政組長廖瑋琳與少輔員黃盈晨同時榮獲「金舵獎社區工作類」獎項，展現團隊連年獲獎的卓越表現。其中、廖瑋琳擁有近二十年輔導經驗，她認為「陪伴」是改變的起點，也是社工工作最珍貴的價值。她分享，曾有一名長期離家的少年，因社工的陪伴與持續溝通，最終選擇回家並改變生活方向。這段經歷讓她深刻體會，社工雖不可能替代家庭，但能成為少年邁向改變的重要力量。

少輔員黃盈晨投身少年輔導超過十年，始終相信每位少年心中都有一盞光；她說，輔導的意義不只是解決問題，而是幫助孩子重新看見自己的價值。她曾陪伴一位熱愛音樂卻迷失方向的少年，經過長時間引導與支持，少年最終重整人生目標、努力練唱，成功登上舞台展現才華，這段旅程讓黃盈晨深受感動，也再次印證「陪伴」能讓希望重新萌芽。