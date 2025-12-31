新竹市府宣布特教助理員3大利多 明起上路

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府積極推動特殊教育服務，為穩定特教助理員人力、提升特教品質，市長高虹安宣布自115年1月1日起實施「特教助理員三大利多」給薪新制，針對時薪制特殊教育助理員，補助每年9小時在職訓練薪資、國定假日薪資及颱風假薪資，預計每年投入約550萬元經費，實際改善特教助理員的工作待遇與權益。

高虹安表示，為回應教育現場實際需求，市府積極推動「特教助理員三大利多」給薪新制，透過補助在職訓練期間薪資、國定假日工資及颱風假薪資，以強化特教助理員的勞動權益，打造更加友善且穩定的工作環境。目前全市共聘任約300位特教助理人力，包含專任教師助理員、月薪制學生助理員及時薪制學生助理員，分布於76所國中小及幼兒園，協助特殊教育學生進行學習支持與生活照護，是校園中不可或缺的重要特教夥伴。此次政策研議過程中，市府亦廣泛參採各界意見，審慎規劃推動，期盼效提升特教助理員的工作保障與教育品質。

廣告 廣告

教育處長林立生表示，特殊教育學生助理員在支持學生日常學習與照護上扮演關鍵角色，其穩定性與專業度對校園融合教育推動至關重要。透過「特教助理員三大利多」政策，除可提升助理員工作穩定度，更有助於強化特教支持系統，讓竹市特殊教育服務更加完善。

【看原文連結】

更多自由時報報導

跨年天氣+元旦曙光1圖看懂 強烈大陸冷氣團最低下探6度

迎馬年！台南凌霄寶殿火供祈福 烈焰中驚見「火馬」

2縣市大雨特報！跨年夜迎風面雲多易雨 元旦氣溫直直落

獨家直擊》高雄輕軌旅運中心站4缺失 日本頂級郵輪旅客「卡關」

