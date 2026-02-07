新竹市府攜手榮服處圍爐團圓 落實「老幼共好」照顧榮民榮眷

照片來源：新竹市政府

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

農曆春節將至，為讓轄區內榮民長輩與學子感受年節溫暖，新竹榮服處舉辦圍爐迎春團圓宴，邀轄內獨居榮民、榮民遺孤學子與認養人圍爐提前團圓過年，並向長期奉獻愛心的認養人致敬。民政處長施淑婷代市長高虹安出席，感謝榮民保家衛國。

施淑婷今（7）日表示，高虹安上任以來致力打造「安居科技城」，並積極推動「老幼共好」施政願景。市府團隊深知榮民前輩半生戎馬、保家衛國的貢獻，始終將照顧榮民眷屬視為重要責任，對此，市府透過擴大敬老卡使用範圍、發放安老津貼及長輩假牙補助等政策，讓長輩生活更便利。此圍爐活動市府也提供經費支持，期望透過公部門與榮服處的緊密合作，讓這份關懷能深入每一位需要的榮民心中。

廣告 廣告

照片來源：新竹市政府

民政處說明，此次活動內容溫馨豐富，現場除了播放榮基會微電影「微光·希望」及微光成長影片外，更安排受助學子進行才藝表演並致感謝詞，向長期資助的認養人表達由衷謝意。這場「相見歡」不僅是頓團圓飯，更是愛的傳承與交流，讓平日獨居的長輩能感受家人般的陪伴，也讓受助學子有機會當面感謝生命中的貴人。透過面對面的互動，勉勵清寒榮民遺孤在逆境中仍要勤奮向學，並學習感恩與回饋社會的精神。

民政處指出，為落實「新竹好學」並減輕弱勢家庭負擔，市府對於榮服處辦理的關懷活動持續提供實質協助。此次活動市府特別補助經費，用於發放清寒榮民眷每戶2000元及青年學子每人3000元的春節慰問禮券，並協助支應遊覽車資、製作感謝框及學子獎勵禮券等項目，總補助金額達新台幣8萬元。期盼透過這些資源的挹注，能讓榮民長輩與學子們度過暖心、豐足的農曆春節。

照片來源：新竹市政府

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

AIT半月內3度會晤盧秀燕 廖偉翔：賴清德最怕的事終究發生了

基隆9扶輪分社共發起寒冬送暖 致贈邊緣戶每戶2萬元紅包

【文章轉載請註明出處】