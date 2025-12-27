新竹市府春節前發放5千元消費金 高虹安：新生兒也能領、多元管道最便民 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／新竹報導

美國推行新關稅政策，使國際經濟情勢更形複雜與不確定，物價波動也增加企業與民眾的生活成本。為協助市民降低負擔並振興地方消費，新竹市政府今（27）日宣布，編列預算啟動「因應美國關稅政策振興經濟消費金發放實施計畫」，並已於市議會三讀通過，預計於明年春節前發放全市市民每人新臺幣5000元消費金。

市長高虹安表示，此次消費金預計受惠人口超過45萬人，凡於114年9月30日（含當日）前設籍新竹市，且至115年1月9日造冊基準日仍連續設籍未遷出者皆可領取。114年8月1日至115年7月31日出生之新生兒也納入發放對象，只要父母一方符合資格，並於115年9月30日（含當日）前完成出生登記或初設戶籍，即可領取。

高虹安指出，市府已啟動跨局處合作，從整體規劃、系統建置、名冊造冊、金融機構聯繫到現場發放點位安排，全程以「便民、安全」為原則，讓市民順利領取。

市府進一步說明，發放方式採多元管道進行：長輩及安置兒少將於115年1月21日直接匯入既有帳戶；115年1月24日（六）上午8時至下午4時於各區設置發放所，提供現金領取；自115年1月30日至2月28日開放「新竹通」APP線上登記後匯款。

市府表示，115年3月10日至31日可至戶籍所在地區公所補領；新生兒部分，須依出生登記時程由法定代理人依上述管道辦理，逾期不受理。

市府提醒，市民可依個人需求選擇最方便的方式；若使用「新竹通」APP申請，將規劃推出加碼優惠，鼓勵民眾多加利用。相關發放細節將於後續作業完善後另行公布。

照片來源：新竹市政府

