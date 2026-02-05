新竹市延攬前職棒名將林琨瀚 3月上任副市長

（中央社記者魯鋼駿新竹市5日電）新竹市政府今天宣布，延攬前職業棒球國手、現任國立清華大學體育室專任副教授林琨瀚出任新竹市副市長，盼為城市注入運動活力與科學治理新思維。

新竹市政府發布新聞稿表示，林琨瀚在清華大學累積豐富學術行政經驗，結合職棒生涯磨練出的高抗壓性與領導力，將借重其長才優化體育設施、提升市民運動風氣，並落實全齡健康生活計畫。

新聞稿中，林琨瀚表示，在清大任教10餘年間，深刻體會到新竹市特有的年輕活力與發展潛力，將秉持運動員奮戰不懈、永不放棄的精神，除了協助推動政務，更盼發揮所長，將新竹市打造為科技與運動並重的「運動科技城」。

市府表示，林琨瀚預計3月正式上任，期待透過職棒名將的加入，帶領新竹市在教育、體育發展、市民福祉及運動休閒等領域邁向更高層次。（編輯：張雅淨）1150205