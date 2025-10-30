新竹市推動臺灣台語家庭計畫 讓台語融入生活

戶外「說故事課程」鼓勵孩子用臺灣台語分享，讓台語融入生活。（新竹市政府提供）

新竹市台語家庭「說故事課程」將課程場域直接搬到戶外。（新竹市政府提供）

配合文化部鼓勵民眾在家庭生活中廣泛運用臺灣台語，新竹市積極推動台語家庭相關推廣計畫，透過豐富多元的學習資源與活動，建構自然使用台語的學習情境。新竹市文化局指出，自去年起已辦理超過百場台語意識培力、親子共學等課程，並結合各項藝文活動，鼓勵民眾在日常中使用台語。

新竹市代理市長邱臣遠表示，新竹市台語家庭推廣計畫以「台語生活運用」概念為主軸，辦理親子台語繪本故事共讀、台語手作課、台語意識培力課程、台語市集、台語親子劇演出、台語營隊、在地走讀等活動，從食、衣、住、行、育、樂等面向著手，營造友善母語環境。

文化局說明，新竹市台語家庭「說故事課程」以繪本結合遊戲的方式進行，並將課程場域直接搬到戶外，讓學習更貼近生活。例如在新竹市立動物園舉辦的活動中，台語家庭在園內大樹下圍坐聽故事，親子再透過動物圖卡尋找動物蹤跡，並用鉛筆將動物的尾巴畫下來，用台語分享觀察心得，許多參加活動的家長都表示，這樣的語言學習課程與以往截然不同，生動又有趣。

文化局補充，新竹市也在青少年館、香山分館及動物園分館等地設置推廣點，配合文化部發放「講台語禮包」，並在部分區域佈置台語學習情境，民眾除了可以認識圖書館的環境外，還能透過台語語句及特色小吃台語名的九宮格拼圖，在輕鬆遊戲的氛圍中學習台語。文化局邀請對台語家庭推廣計畫有興趣的民眾，持續關注新竹市文化局粉專及文化部台語家庭會員平台，讓台語成為生活中自然使用的語言。