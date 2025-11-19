新竹市推「敬老愛心號誌」 刷敬老卡行人綠燈可延長10秒

拿出敬老卡感應，機台亮起綠燈，這可不是要搭公車，仔細一看，刷卡處就在十字路口的紅綠燈下。

綠燈亮起、行人腳步匆匆，原來刷卡的功能是新竹市府從今年7月開始試辦的「敬老愛心號誌」，市民持敬老卡或愛心卡感應後，下次過馬路，綠燈就會延長10秒。

新竹市民表示，「不錯啊，增加10秒可以讓老人家可以過得比較多時間，才不會在路上卡住。」、「這樣年紀大的走路可以慢一點。」

不少民眾持正面看法，這個愛心號誌是全國首創，選在鄰近醫療院所的路口，新竹市府也統計，目前每天均有民眾刷卡使用，數據持續蒐集中。

新竹市政府交通處副處長林俊源指出，「為了避免一般民眾頻繁觸控號誌，同時兼顧周邊的車流順暢，目前敬老號誌只提供高齡者以及身心障礙的民眾感應，市府也會持續觀察民眾的使用情形滾動調整。」

另外就在嘉義，則有市議員點出，博愛路、中興路口路幅過寬、未顯示秒數，不少行人走到一半卡在路中間，號稱是最難跨越馬路。事實上，綠燈秒數不足問題，就連首善之都台北市部份路口，就曾被點名是「不友善」的行人穿越道。

公視新聞記者王彥婷指出，「台北市成功橋下的潭美街，這個行人綠燈平日白天秒數是11秒，實測成人通過其實是剛剛好的，不過如果今天是老人小孩要通過，可能就會有困難。」

是否全台都需要類似的「敬老愛心號誌功能」，北市交工處則解釋，民國107年時就有相關的試辦計畫，在醫院及公園周邊設置25處「行人觸動延長秒數」有類似功能。

還路於民行人路權促進會理事長吳宜蒨認為，「我們覺得是往錯誤的方向，是因為它等於要行人自我保護，斑馬線過長或者是秒數過短的情況下，丹麥、德國等國會從工程面著手，比如說道路瘦身。」

交通團體則認為，紅綠燈秒數長短需視當地交通路況，由地方政府確實估算。另外，也應從交通工程著手改善不便，從根本解決更重要。