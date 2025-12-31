新竹市擴大新冠疫苗公費接種 接種至2月底止

1.jpg

新竹市政府宣布自115年1月1日至2月28日，擴大新冠疫苗公費接種對象，只要滿6個月以上且尚未接種之民眾，均可於期間內接種。接種地點包含新竹市三區衛生所及50家合約醫療院所，市府也於1至2月加開社區接種場次，以提高接種可近性。市府提醒，65歲以上長者及學齡前幼兒，可依規定同時接種流感與新冠疫苗，建立雙重防護。

新竹市長高虹安表示，目前正值呼吸道傳染病流行季節，且適逢春節連續假期，屆時返鄉探親、旅遊及聚會活動頻繁，病毒傳播風險將隨之提高，呼籲市民把握此次擴大公費新冠疫苗接種時機，踴躍完成接種。符合流感疫苗公費資格且尚未接種者，也應儘速接種流感疫苗，及早提升自身與家人的免疫保護力。

衛生局長陳厚全表示，新竹市新冠疫苗庫存充足，目前國內公費提供之新冠疫苗包含莫德納LP.8.1及Novavax JN.1兩種廠牌，滿12歲以上民眾可依意願擇一廠牌接種；滿6個月以上至11歲之兒童，僅可接種莫德納疫苗。衛生局也提醒，滿 6個月到未滿5歲首次接種新冠疫苗幼童，建議接種2劑，2劑間隔至少4週（28天），以獲得更完整的保護力。