新竹市明年1/24普發5000元 7/31前出生都有份

繼嘉義市之後，新竹市也確定要普發現金了。新竹市政府表示，將在明年春節前發放每名市民5000元現金，特定資格者最快明年1月21日入帳，1月24日採投開票所方式實體發放。

新竹市府表示，市議會三讀通過「因應美國關稅政策振興經濟消費金發放實施計畫」預算，將在明年春節前發放市民每人5000元消費金。只要114年9月30日（含當日）前設籍新竹市，且到造冊基準日（115年1月9日）連續設籍未遷出之市民，以及115年7月31日前出生的新生兒都可以領。

市府指出，此次採多元發放方式，依現有市府權管社福系統資料重陽敬老禮金匯款名冊發放之長輩（不含未提供轉帳帳戶者）及依兒童及少年福利與權益保障法規定保護安置之兒童或少年，115年1月21日匯入既有帳戶。

另外，轄內各區設置發放所，於115年1月24日星期六8時至16時執行實體現金發放。數位申請於115年1月30日起至2月28日止透過新竹通APP辦理登記後匯款。若要補領，於115年3月10日起至115年3月31日止之工作日上班時間，市民依戶籍所在地前往區公所辦理。

至於新生兒方面，114年8月1日至115年7月31日出生者都可領取，明年1月9日（含當日）前於新竹市戶政事務所完成出生登記或初設戶籍登記者，由法定代理人之一方領取或申請，明年1月10日至9月30日於戶政事務所完成出生登記或初設戶籍登記者，由符合領取資格之父或母，向戶政事務所申請，逾期不受理。

