新竹市明普發5000元消費金 可至發放所領取 警動員最高規格維安

新竹市政府規畫發放新竹市民每人新台幣5000元消費金，自明天上午8時起至下午4時，民眾可至各區發放所領取。新竹市警察局長陳源輝今天表示，明天上午7時起，執行環境安檢，並於發放所動員警、民力超過700人，以最高規格維安，發放現金時也會全程戒備。

新竹市政府24日起發放新台幣5000元消費金，為確保發放當天治安平穩，新竹市警察局強化「防搶、防竊、反詐騙」機制，警力全程戒護消費金運送路途，由持槍員警全程隨行。（圖／新竹市警察局提供）

依據新竹市政府資料，明天起採多元方式發放市民每人5000元實體現金，方便民眾領取，預估超過45萬人受惠；各區將設置發放所，自明天上午8時到下午4時發放現金。

陳源輝告訴中央社記者，將以最高規格維安，發放現金時全程戒備。消費金發放涉實體金流，警察局強化「防搶、防竊、反詐騙」機制，警力戒護消費金運送路途，由持槍員警全程隨行。

陳源輝提到，將複式巡邏發放處所及周邊熱點，也會持續在各集會場合宣導消費金發放的不實訊息及識詐，阻斷假冒公務人員或假檢警詐騙契機。

新竹市政府規畫春節前發放新竹市民每人新台幣5000元消費金，領取資格為114年9月30日（含當日）前已設籍新竹市，且至造冊基準日（115年1月9日）連續設籍未遷出之市民。發放現金採取多元方式，依現有市府權管社福系統資料，重陽敬老禮金匯款名冊發放之長者（不含未提供轉帳帳戶者）及依兒童及少年福利與權益保障法規定保護安置之兒童或少年，115年1月21日匯入既有帳戶。

轄內各區也將設置發放所，於1月24日上午8時至下午4時執行實體現金發放。數位申請於1月30日至2月28日透過「新竹通App」辦理登記後匯款。

（責任主編：莊儱宇）