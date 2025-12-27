新竹市春節前普發5千元消費金 高虹安：逾45萬人可領取 新生兒也受惠

新竹市政府今天（27日）表示，經新竹市議會三讀通過「因應美國關稅政策振興經濟消費金發放實施計畫」預算，將於115年春節前發放每名市民新台幣5000元消費金。新竹市長高虹安表示，逾45萬市民可領取，市民可從多元管道領取，符合資格之新生兒也受惠，特定資格者最快明年1月21日入帳。

新竹市政府今天表示，美國推行新關稅政策，使國際經濟情勢走向更形複雜與不確定，加上物價波動所帶來的成本壓力，使民眾日常生活與企業經營皆面臨挑戰。為協助市民降低負擔，並振興消費、穩定產業動能，新竹市政府編列預算，啟動「因應美國關稅政策振興經濟消費金發放實施計畫」，已於日前經新竹市議會三讀通過預算，市府正積極規畫於明年春節前發放新竹市民每人新台幣5000元消費金，領取資格為 114年9月30日（含當日）前已設籍新竹市，且至造冊基準日（115年1月9日）連續設籍未遷出之市民。透過支持地方經濟穩健度過國際經濟不確定性，並帶動多元產業鏈創造經濟循環效益。

新竹市長高虹安指出，此次發放5000元消費金預估受惠人口超過45萬人，包含114年8月1日至115年7月31日出生之新生兒亦納入發放範圍，新生兒如未能於114年9月30日（含當日）前設籍本市，只要其父母之一方符合消費金領取資格，並於115年9月30日（含當日）前於竹市完成出生登記或初設戶籍登記，也可領取消費金。市府已積極啟動跨局處合作，從整體規劃、系統建置、名冊造冊、金融機構聯繫到發放點位及現場確認等，均同步進行籌備作業，力求以便民與安全作業為原則，讓全市各市民朋友都能順利領取。

新竹市政府27日表示，將於115年春節前發放每名市民新台幣5000元消費金。（圖取自新竹市觀光旅遊網）

此次採取多元發放方式，依現有市府權管社福系統資料重陽敬老禮金匯款名冊發放之長者（不含未提供轉帳帳戶者）及依兒童及少年福利與權益保障法規定保護安置之兒童或少年，115年1月21日匯入既有帳戶。

此外，轄內各區設置發放所，於明年1月24日上午8時至下午4時執行實體現金發放。數位申請於明年1月30日至2月28日透過「新竹通APP」辦理登記後匯款。補領部分，3月10日至3月31日之工作日上班時間，依戶籍所在地前往區公所辦理。