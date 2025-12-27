新竹市春節前普發5千元消費金 高虹安：逾45萬人可領取 新生兒也受惠
特定資格最快115年1/21入帳
新竹市政府今天（27日）表示，經新竹市議會三讀通過「因應美國關稅政策振興經濟消費金發放實施計畫」預算，將於115年春節前發放每名市民新台幣5000元消費金。新竹市長高虹安表示，逾45萬市民可領取，市民可從多元管道領取，符合資格之新生兒也受惠，特定資格者最快明年1月21日入帳。
新竹市政府今天表示，美國推行新關稅政策，使國際經濟情勢走向更形複雜與不確定，加上物價波動所帶來的成本壓力，使民眾日常生活與企業經營皆面臨挑戰。為協助市民降低負擔，並振興消費、穩定產業動能，新竹市政府編列預算，啟動「因應美國關稅政策振興經濟消費金發放實施計畫」，已於日前經新竹市議會三讀通過預算，市府正積極規畫於明年春節前發放新竹市民每人新台幣5000元消費金，領取資格為 114年9月30日（含當日）前已設籍新竹市，且至造冊基準日（115年1月9日）連續設籍未遷出之市民。透過支持地方經濟穩健度過國際經濟不確定性，並帶動多元產業鏈創造經濟循環效益。
新竹市長高虹安指出，此次發放5000元消費金預估受惠人口超過45萬人，包含114年8月1日至115年7月31日出生之新生兒亦納入發放範圍，新生兒如未能於114年9月30日（含當日）前設籍本市，只要其父母之一方符合消費金領取資格，並於115年9月30日（含當日）前於竹市完成出生登記或初設戶籍登記，也可領取消費金。市府已積極啟動跨局處合作，從整體規劃、系統建置、名冊造冊、金融機構聯繫到發放點位及現場確認等，均同步進行籌備作業，力求以便民與安全作業為原則，讓全市各市民朋友都能順利領取。
此次採取多元發放方式，依現有市府權管社福系統資料重陽敬老禮金匯款名冊發放之長者（不含未提供轉帳帳戶者）及依兒童及少年福利與權益保障法規定保護安置之兒童或少年，115年1月21日匯入既有帳戶。
此外，轄內各區設置發放所，於明年1月24日上午8時至下午4時執行實體現金發放。數位申請於明年1月30日至2月28日透過「新竹通APP」辦理登記後匯款。補領部分，3月10日至3月31日之工作日上班時間，依戶籍所在地前往區公所辦理。
其他人也在看
逾45萬人春節前領錢了！5千元消費金發放懶人包
美國推行新關稅政策，使國際經濟情勢走向更形複雜與不確定，加上物價波動所帶來的成本壓力，使民眾日常生活與企業經營皆面臨挑戰。為協助市民降低負擔，並振興消費、穩定產業動能，新竹市政府編列預算，啟動「因應美國關稅政策振興經濟消費金發放實施計畫」，已於日前經新竹市議會三讀通過預算，市府正積極規劃於明年春節前發放新竹市民每人新臺幣5,000元消費金（114年9月30日（含當日）前已設籍本市，且至造冊基準日（115年1月9日）連續設籍未遷出之市民），透過支持地方經濟穩健度過國際經濟不確定性，並帶動多元產業鏈創造經濟循環效益。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
國防部：中共運載火箭凌晨飛經台灣中部無危害 國軍適切警戒應處
國防部表示，今天凌晨零時7分，中共於四川西昌衛星發射中心，執行運載火箭搭載衛星發射任務，火箭飛行路徑經台灣中部朝西太平洋方向，高度位於大氣層外，對台灣地區無危害，國軍運用聯合情監偵系統，嚴密掌握相關動態，適切警戒與應處。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前 ・ 66
小心荷包失血！日月潭風景特定區「1規定」明年上路 違者最高罰100萬
南投日月潭以山水美景聞名，成為國際著名的觀光景點，不過近年屢傳有民眾在景區內施放爆竹煙火，引發秩序與安全疑慮。對此，交通部觀光署表示，已預告訂定「日月潭國家風景特定區禁止燃放爆竹煙火事項草案」，違者可處5000元以上、100萬元以下罰鍰，最快明年3月中公告。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 6
挺竹市長高虹安連任讓人「匪夷所思」綠營：藍背棄同志禮讓涉貪者
國民黨中央確定2026年新竹市長選舉將禮讓現任市長高虹安選連任，對「藍白合」公開分贓的行徑，民進黨新竹市黨部主委施乃如表示，民進黨中央一定會徵召最強人選迎戰，且會專注市政論述、公共政策與回應市民需求，讓市民清楚比較各陣營對新竹市未來的方向；至於百年大黨國民黨從上次市長選舉背棄林耕仁，此屆竟還禮讓涉貪自由時報 ・ 15 小時前 ・ 9
平均2天完成1工程 高虹安就任3週年兌現政見逾8成
(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者金祐妤/新竹報導】新竹市長高虹安今(25)日上任滿三週年，新竹市政府秉持「安居科技城 […]觀傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
李乾龍：竹市長選戰 禮讓高虹安
國民黨副主席兼祕書長李乾龍與副祕書長兼組發會主委李哲華26日公告第22屆第1任中常委選舉投票日，訂於明年1月31日舉行。被問及2026藍白合選舉，李乾龍指出，新竹市確定禮讓現任市長高虹安。國民黨主席鄭麗文則說，原先就有默契。高虹安表示，謝謝大家的關心和肯定，她會努力做好市政，也會持續和新竹市議會、與議長及議員們一起努力，用市政成績回應市民。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 45
澤倫斯基赴美盼敲定20點和平方案 川普不急於表態
烏克蘭總統澤倫斯基明天（28日）將與美國總統川普在佛州會面，期盼敲定與美國所達成的20點俄烏和平方案，獲得美方的安全保證，強調只要俄國同意停火60天，烏克蘭政府會在這段期間把和平方案交付公投。但川普以乎不急於表態敲定和平方案。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前 ・ 16
平均2天1工程、政見兌現逾8成！高虹安市長上任3週年謹記市民託付 「安居科技城」現在進行式
[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導新竹市長高虹安今(25)日上任滿三週年。新竹市政府秉持「安居科技城」施政願景，持續推動城市轉型與建設升級。市府表示，三年...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
合歡山積雪路段恐結冰 台14甲線翠峰段16時預警性封閉
合歡山今天凌晨開始降雪，松雪樓工作人員指出，積雪深度已達9公分，公路局也出動鏟雪車鏟除積雪；公路局指出，受大陸冷氣團南下及水氣影響，台14甲線3000公尺以上高海拔路段降雪及路面結冰機率高，翠峰至大禹嶺路段下午4時起實施道路預警性封閉措施。中央氣象署上午也指出，玉山清晨降雪，6時前雪停，積雪深1.5公分。中部以北3000公尺以上高山今天仍有零星降雪、下冰霰或結冰機率，提醒前往高山留意路面濕滑及結冰現象。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前 ・ 1
台鐵公司化3年 運能、安全未達標
台鐵鳴日號、藍皮解憂號、環島之星、海風及山嵐號等觀光列車，雖在鐵道圈打出知名度，但營運表現不一，觀光支線運量近10年也下滑。公司化邁入第3年，台鐵「黃金十年」多項指標未達標，客座利用率退步，今年更因安全管理疏失遭開罰570萬元。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 30
今冷氣團減弱仍濕冷！背後原因曝光 鄭明典：1月確定更凍
大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。中央氣象署今（27）日清晨針對金門縣發布低溫特報，今晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。前中央氣象局長鄭明典則在臉書表示，冷空氣雖減弱，但下雨、日照低，加上水滴蒸發吸熱，今仍有濕冷的感覺。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 15
逾50輛車追撞！日本卡車因積雪打滑釀連環車禍 多車起火1死26傷
日本群馬縣水上町週五（12/26）晚間發生重大連環車禍，關越高速公路多達50多輛車汽車與卡車追撞，約有17輛車起火，造成1人喪生、26人受傷。太報 ・ 3 小時前 ・ 73
讓校園攻擊行凶少年孝順被害者父母？高院：提案例未要求接受
112年的新北校園命案震驚社會，高院23日判行凶少年12年、少女11年徒刑。被害者家屬後續驚爆法官曾問「有沒有機會讓他們孝順你們？」引發輿論批評。高院昨天（26日）深夜發布新聞澄清，前手法官（非現合議庭法官）在準備程序時，因被告辯護人聲請「修復式司法」，法官詢問被害者家屬有無可能接受各種形式補償，曾以2名少年孝順被害家屬為例，經家屬當場拒絕後立即終止，並未要求被害者家屬接受。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前 ・ 80
「小英男孩」鄭亦麟認收賄洗錢 深夜300萬元交保畫面曝
「小英男孩」鄭亦麟在經濟部綠能科技產業推動中心副執行長任內，收受東煒建設董事長父子陳健盛、陳冠滔198萬元賄款，關說台電...聯合新聞網 ・ 6 小時前 ・ 83
冷氣團逐漸減弱！最暖時間曝光 氣象署全說了
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導中央氣象署預報員曾昭誠今（27）日上午說明，由於大陸冷氣團會逐漸減弱，各地今天溫度回逐漸回升，預計到跨年前30日會有另一波東北季風南下，屆時北台灣、東半部等迎風面降雨機率則會增多，而下週一（29日）是未來一週平均最溫暖的一天，白天各地可達22、23度，甚至中南部會有25度以上的氣溫。民視 ・ 53 分鐘前 ・ 發起對話
一家三代鉛中毒！兇手竟是「阿嬤拜拜」 醫嘆：很狡猾
燒香拜拜是台灣的祭祀文化，但若長期選用劣質香，可能導致重金屬中毒。腎臟科醫師林軒任分享，一名阿嬤使用劣質香長達30年，因出現全身痠痛、貧血、雙腳水腫而就醫，檢查發現血鉛濃度異常偏高，也就是「鉛中毒」，連丈夫、兒子、小孫子也受到波及。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 36
影/「57車連環撞」引發火燒車 日群馬高速車禍慘釀1死26傷
日本群馬縣昨（26）日晚間發生重大交通事故。57輛車在關越自動車道發生連環追撞，多輛車起火燃燒，造成一人死亡、26人輕重傷。事發當時，當地水上町發布大雪警報並正在降雪。警方研判，路面結冰導致打滑為車禍主因，正進行現場勘驗等調查。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 43
2026病假新制：修正條文內容、薪資全勤獎金算法？病假一年幾天？例假日也算嗎？請病假遭拒怎麼辦？
病假是勞動基準法第43條明文規定的勞工權益，日前長榮航空空姐抱病值勤病逝，勞工病假權益議題引發社會大眾關注，勞動部也為此修訂勞工請假規則，新制將於明（2026）年元旦正式實施。你知道病假天數一年幾天嗎？薪水怎麼算？請病假又該注意哪些事？Yahoo新聞編輯室帶你一次了解！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 天前 ・ 14
明年暴衝原因曝光！分析師斷言聯發科「躺著都會漲」 「這2檔BBU」行情續燒
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股指數頻頻改寫新高之際，市場對明年行情的想像不減反增。分析師指出，真正的變化不只在指數，而是資金結構正在悄悄轉向...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 4
冷氣團減弱白天回溫金門低溫特報 北部濕冷入夜注意保暖
大陸冷氣團襲台強度今天（27日）逐漸減弱。中央氣象署網站顯示，本島清晨最低溫在新竹縣關西，攝氏12.1度；離島最冷在馬祖，只有9.6度。氣象專家吳德榮分析指出，「大陸冷氣團」最強時間已過，今天北部、東半部有局部短暫雨，氣溫略升、北台仍「濕冷」，應注意保暖。12月30、31日東北季風略增強，而明年元旦起另波冷空氣南下，有機會成明年首波大陸冷氣團。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前 ・ 9