新竹市普發5千元 最快明年1/21入帳...領取方法曝

新竹市政府為振興經濟，經市議會三讀通過「因應美國關稅政策振興經濟消費金發放實施計畫」預算，將向全市市民普發每人新台幣5,000元消費金。此次發放涵蓋所有符合資格的市民，包括新生兒，部分符合特定資格的市民最快將於明年1月21日（115年）收到款項，預計於115年春節前陸續發放。

新竹市府為提供市民便捷的領取管道，本次發放採取多元方式，領取方式如下：

自動入帳對象：針對已提供重陽敬老禮金匯款帳戶之長者，以及依《兒童及少年福利與權益保障法》規定受保護安置的兒童或少年，款項將於115年1月21日自動匯入既有帳戶（不含未提供轉帳帳戶者）。

現場領取現金：市民可於115年1月24日上午8時至下午4時，前往轄內各區設置的發放所領取現金。

數位線上申請：自115年1月30日起至2月28日止，市民可透過「新竹通APP」辦理登記，經審核後款項將匯入指定帳戶。

逾期或補領申請：若錯過上述時間，市民可於115年3月10日至3月31日之工作日上班時間，攜帶相關證件至戶籍所在地之區公所辦理補領。

新生兒納入發放範圍，請留意申請時程：

凡於114年8月1日至115年7月31日期間出生並符合資格之新生兒，亦可領取消費金。申請方式依出生登記或初設戶籍時間而異：

115年1月9日（含當日）前於新竹市戶政事務所完成出生登記或初設戶籍登記者，由法定代理人之一方領取或申請。 115年1月10日至115年9月30日於戶政事務所完成出生登記或初設戶籍登記者，由符合領取資格之父或母，向戶政事務所申請；逾期恕不受理。

新竹市府表示，此次消費金發放已啟動跨局處合作，從整體規劃、系統建置、名冊造冊、金融機構聯繫到發放點位及現場確認等，皆已同步進行縝密籌備。市民可依自身需求與便利性，選擇最適合的領取方式。

