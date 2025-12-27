新竹市普發5千元 特定資格最快115年1/21入帳

（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）新竹市政府指出，將於115年春節前發放每名市民新台幣5000元消費金，市民可從多元管道領取，符合資格之新生兒也受惠，特定資格者最快明年1月21日入帳。

新竹市府今天發布新聞稿表示，經新竹市議會三讀通過「因應美國關稅政策振興經濟消費金發放實施計畫」預算，將發放市民每人5000元消費金。

此次採取多元發放方式，市府表示，依現有市府權管社福系統資料重陽敬老禮金匯款名冊發放之長者（不含未提供轉帳帳戶者）及依兒童及少年福利與權益保障法規定保護安置之兒童或少年，115年1月21日匯入既有帳戶。

此外，轄內各區設置發放所，於明年1月24日上午8時至下午4時執行實體現金發放。數位申請於明年1月30日至2月28日透過「新竹通APP」辦理登記後匯款。補領部分，3月10日至3月31日之工作日上班時間，依戶籍所在地前往區公所辦理。

114年8月1日至115年7月31日出生者也納入發放範圍，市府指出，明年1月9日（含當日）前於竹市戶政事務所完成出生登記或初設戶籍登記者，由法定代理人之一方領取或申請，明年1月10日至9月30日於戶政事務所完成出生登記或初設戶籍登記者，由符合領取資格之父或母，向戶政事務所申請，逾期不受理。

市府表示，已啟動跨局處合作，從整體規劃、系統建置、名冊造冊、金融機構聯繫到發放點位及現場確認等，同步籌備作業，市民可依自身需求選擇最適合方式領取。（編輯：李錫璋）1141227