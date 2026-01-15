新竹市普發5千！ 廣設361點現場發 議員轟耗人力、物力

北部中心／綜合報導

新竹市政府宣布，年前全民普發5千元，1月24日將規劃361個實體發放點，現場領取，遭時代力量議員質疑，恐怕問題很多，因為不只得耗費更多經費，甚至連現金都要由工作人員運送，風險基層扛，對此新竹市府也出面回應，強調一切符合作業流程，將以安全為最高原則。

新竹市府將在下周開始普發5千 市長高虹安（左三）特別召開記者會預告（圖／民視新聞）大動作召開記者會，新竹市長高虹安宣布年前，新竹市民普發5千元，除了65歲以上免登記入帳，第二波將在下周六發放。

民眾：「當然很開心啊，尤其老人家，過年可以拿來做家用。」

民眾：「有總比沒有好。」

新竹市長高虹安：「我們的市民朋友，只要符合資格的，在9/30前設籍於新竹市，就可以來到我們的發放所，戶籍所在地的發放所，可以領取到5千元的現金大紅包。」

新竹市民每人將可獲得5千元現金 包括7月底前出生的新生兒也有份（圖／資料畫面）每人普發五千元，預估超過45萬人受惠，連還在媽媽肚子裡的新生兒也有份，只要今年7月31日前出生，就符合領取資格，只是發放規模龐大，1月24日還廣設361個發放點，遭時代力量議員怒轟蠢事一籮筐，因為代表點鈔機、延長線、監視器等設備都得各準備361個，且工作人員恐怕還同工不同酬。

新竹市議員（時力）林彥甫：「現金的運送，竟然是要工作人員，一一來陪同警察，來作業中心領到發放點，等於當天有361個人，帶著幾百萬的鈔票，在新竹市跑來跑去，議會給了市府幾千萬的行政費，難道市府都請不起運鈔車加保全嗎？，到底錢都花去哪裡。」

新竹市府產業發展處長嚴翊琦：「現金運送與保管，均依標準作業流程，採取分批、定點、限時等方式，並以安全為最高原則。」

新竹市府將在1/24廣設361個實體發放點 遭時代力量議員批評＂笨笨發＂（圖／民視新聞）

新竹市府強調提供實體發放，是考量長輩及不熟悉數位操作的市民權益，另外針對工作人員權益，也會在合法前提下，從優、從寬發放加班費或補休，但是否配套措施，真的已妥善規劃，1月24日見真章。

